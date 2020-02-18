F1, "acemi" hibrit motor yasağına karşı vizyonunu açıkladı

Hükümetler karbon emisyonunu tamamen bitirmek için petrol, dizel ve hibrit motorlu araçları gelecek senelerde tamamen yasaklamayı planlıyor. Britanya hükümeti, 20135'e kadar bu konuda bir yasak getirme planlarının olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından F1'in gelecekte hangi yönde ilerleyeceğine dair soru işaretleri ortaya çıktı.

2014'te turbo V6 motorlara geçiş yapan F1, 2025 ve sonrası için kuralları belirleme dönemine doğru ilerliyor.

Hibrit motorlarla devam etme seçenekler arasında yer alsa da, üreticiler gelecekte bu tür yasaklara karşı hibrit motorlara yatırım yapmayı mantıklı bulmayabilir. Bu durumda F1, gelecekte motor konusunda hangi yolda ilerleyeceğine karar vermek zorunda kalacak.

Motorsport.com'a konuşan Ross Brawn, "Dürüst olmam gerekirse şu anda tam olarak hangi yönde ilerleyeceğimizi bilmiyoruz. Hükümetler genel resme bakmalılar. Kişisel araçların karbon etkisine daha yakından bakmamız lazım."

"Belli bir teknolojiyi seçmek acemice olur. Bir mühendis olarak bu, bana pek mantıklı gelmiyor. Bana göre şu anda olduğumuz ve gelecekte olmak istediğimiz yerler belirlenmeli. Bu süreçteki en iyi çözümün ne olduğuna bakılmalı." dedi.

F1 gelecekte daha fazla biyo yakıt kullanma eğiliminde. Brawn, F1'in bu konuda daha kullanılabilir yakıtlara geçiş konusunda iyi bir örnek olabileceğini düşünüyor.

Brawn, "Hükümetler bu konuda net olmalı. İnsanları bir şeyler yapmaya zorlamalı ve bunun için fon sağlamalı. Sentetik yakıtlar konusunda çözüm bulabilirsek, yani atmosferdeki karbonu yakalayıp onu yenilenebilir elektrik ile yakıta dönüştürebilirsek, o zaman bu çözümü uygulamak için bir yapılanmaya sahip olmalıyız."

"Şu anda şehir merkezleri gibi kirliliği kurtarmamız gereken yerler var. Oralarda daha fazla kirliliği kaldıramayacağımız için hidrojen ve elektrikli araçlar olabilir. Ancak şu anda yerde 15 sene içerisinde sadece elektrikli araçları destekleyecek bir yapılanma olduğunu düşünmüyorum."

"Bu tür sentetik yakıt teknolojisini ilerletebilirsek, F1 itici güç olabilir. FIA sürdürülebilir ya da sentetik yakıtlarla yarışılması gerektiğini, ancak bu şekilde F1'de yarışılabileceğini söylerse, o zaman bu teknolojinin ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz."

"Tüm yağ şirketleri de buna dahil olacaktır çünkü gelecekte farklı akımlar bulmaları gerektiğini biliyorlar. Bu açıdan bu tür değişiklikler için katalizör görevi (hızlandırıcı) görebiliriz." dedi.

F1 CEO'su Chase Carey, gelecekte sadece elektrikli araçlara odaklanmanın yanlış olacağını, hibrit motorların devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Carey, "Bu konuda, çevre sorunlarıyla alakalı çok fazla uzmanı okudum. Bu konuda net bir şey yok. Çok farklı çözümler üretiliyor."

"Elektrik bu konuda sihirli değnek olarak görülüyor. Elektrikle alakalı da çevre sorunları, yapılanma sorunları var. Elektrikli araçların giderleriyle alakalı sorunlar var."

"Bana göre birçok açıdan, sentetik yakıt gibi teknolojilerle içten yanmalı motorların kullanılması en önemli çözüm."

"Ancak şu bir gerçek, elektrik daha az politika üretiyor ve pazarlama açısından iyi. Gelecekte başka çözümler de ön plana çıkacaktır." dedi.