F1 Academy'nin takvimi ve formatı açıklandı

F1 Academy’nin ilk sezonu, 7 yarış hafta sonu ve toplamda 21 yarıştan oluşacak. Serinin ilk yarışı Avusturya’daki Red Bull Ring’de 28-29 Nisan’da gerçekleşecek. Sonraki yarışlar ise sırasıyla Valensiya, Barselona, Zandvoort, Monza ve Paul Ricard’da haziran sonuna kadar devam edecek.

3 aylık bir aradan sonra şampiyona, 21-22 Ekim’de gerçekleşecek olan Amerika GP hafta sonunda son bulacak. Bu şekilde seri, kadın sürücülerin F1 padoğuna yeteneklerini göstermesi için fırsat sunacak.

Sürücüler, yıl boyunca toplamda 15 gün test süresine sahip olacak. İlk testler, sezonun başlamasından iki hafta önce 11-12 Nisan’da Barselona’da gerçekleşecek. F1’in basın açıklamasına göre geri kalan test günlerinin ne zaman olacağı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Hafta sonu formatı ise şu şekilde olacak: Sürücülerin pist üzerindeki zamanını maksimize etmek için her yarış hafta sonunda 3 yarış düzenlenecek. Her hafta sonu 40 dakikalık antrenman seansları ile başlayacak ve on beşer dakikalık iki sıralama seansı ile devam edecek.

İlk sıralama seansı, birinci yarışın başlangıç gridini belirleyecek. İkinci sıralama seansı ise üçüncü yarışın gridini belirleyecek.

Birinci yarışın ilk 8’de bitiren pilotlar, ikinci yarışta ters sıradan start alacak ve bu ikinci yarış, diğer 30 dakikalık iki yarıştan farklı olarak 20 dakika sürecek.

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

İki ana yarışın puan sistemi F1 ile aynı olacak ve ilk 10’da finiş gören pilotlar sırasıyla şu puanları alacak: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Daha kısa sürecek olan sprint yarışında (yani ikinci yarışta), Formula 2 ve Formula 3 gibi, sadece ilk 8’e giren pilotlar puan alacak ve galibiyetin sahibi ise 10 puan alacak.

Ayrıca, iki sıralama seansında da pole pozisyonunu kazanan pilota 2 puan verilecek. Üç yarışta da en hızlı turu atan pilota ilk 10’da yer aldığı takdirde ekstra 1 puan daha verilecek.

Sezonda 15 araç yarışacak. Şimdiden ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport ve Prema olmak üzere 5 takım şampiyonada yer alacağını duyurdu.

F1 Academy, Formula 4 düzeyinde olacak. Araçlarda, Tatuus T421 şasi ve 165bhp Autotecnica motoru olacak. Pirelli, Formula 1 ve diğer destek serilerinde olduğu gibi F1 Academy’nin de lastik tedarikçisi olacak.

F1 Academy’nin Genel Yöneticisi Bruno Michel, “F1 Academy’nin ilk sezonunun takvimini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Amacımız mümkün olduğunca fazla Formula 1 pistinde yarışmaktı ve bu pistlerin pilotların sınırlarını zorlamalarını istiyorduk.”

“Takımlar, bu pist düzenlerini oldukça iyi biliyor ve genç yeteneklerinin olabildiğince hızlı adapte olmasına yardım edecekler. F1 Academy’nin, bir Formula 1 yarış hafta sonunda yarışacağını duyurduk. Bu yüzden, sezonun son yarışını yapacağımız Austin’de F1 padoğunun ve Amerikalı taraftarların önünde F1 Grand Prix’nin bir parçası olmak harika olacak.”

“Altıncı ve yedinci yarış hafta sonu arasında oldukça uzun bir ara var ama bunun temel sebebi, lojistik açıdan bütçeden tasarruf etmek için araçları ve ekipmanları gemiyle gönderiyor olmamız."

“Ek olarak, [pilotların] 2023’teki pist üzerindeki sürelerini artırmak için 15 gün test süresi olacak. İlk iki test günü, 11-12 Nisan’da Barselona’da olacak. Geri kalan tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.