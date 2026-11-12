F1 Academy Las Vegas

F1 Academy şampiyonu Palmowski: “Max her konuda bana yardımcı oluyor”

2026 F1 Academy şampiyonluğunu garantileyen Red Bull'un genç yıldızı Alisha Palmowski, Max Verstappen'in kendisine sunduğu samimi desteği ve rehberliği anlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 09:15

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COTA'da kazandığı zaferin yanı sıra ters grid yarışında sekizinci sıradan ikinciliğe yükselen Alisha Palmowski, sezonun bitimine bir yarış kala 2026 F1 Academy şampiyonluğunu garantiledi. Red Bull bünyesinde olan genç pilot, bu süreçte Max Verstappen'i yakından gözlemleme fırsatı da buldu.

Hollandalı pilotun piste ve yarışa yaklaşımını yakından takip ettiğini belirten Palmowski, Verstappen'in kendisine verdiği desteğin kariyeri açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

talkSPORT'a konuşan Palmowski, motor sporlarının zihinsel açıdan sanılandan çok daha zorlu olduğunu belirterek Verstappen'in pist üstündeki zihniyetine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Tina Hausmann, PREMA Racing, Alisha Palmowski, Campos Racing

Fotoğraf: Meg Oliphant / Getty Images

Verstappen'in pes etmeyen yapısına dikkat çeken genç pilot, şu ifadeleri kullandı: “Bunun birçok insanın fark ettiğinden çok daha zorlu, zihinsel açıdan gerçekten yıpratıcı bir spor olduğunu düşünüyorum ve Max'te en çok hayran olduğum şey de tam olarak bu."

"Zihniyeti, agresifliği ve asla pes etmeyen tavrı... Bir yarışta her şey olabilir ancak Max her zaman aracından mümkün olanın en fazlasını almayı başarıyor. Bu, gerçekten hayranlık duyduğum bir özellik."

"Kendimi onun seviyesinde gördüğüm için Max ile kıyaslamıyorum. Ona kesinlikle hayranlık duyuyorum, onu örnek alıyorum ve bir gün onun seviyesine yaklaşabilmeyi diliyorum.”

Verstappen'den doğrudan tavsiye almanın nasıl bir deneyim olduğu sorulan Palmowski, Hollandalı pilotun garajdaki çalışma disiplinini ve mühendisleriyle iletişimini gözlemlemenin kendisine çok şey kattığını söyledi: “Dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir deneyim."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Max o kadar açık sözlü ve sıcakkanlı ki herhangi bir endişem ya da sorum olduğunda bizzat ilgileniyor ve her konuda yardımcı oluyor."

"Onu dikkatle gözlemliyorum: Mühendisleriyle nasıl iletişim kuruyor, nasıl geri bildirim veriyor? Sıralama turları veya yarış boyunca telsiz konuşmalarını dinleyerek neleri önemli, neleri önemsiz bulduğunu anlamaya çalışıyorum. Ayrıca yarış hafta sonu boyunca kendisini nasıl yönettiğini de takip ediyorum. Bence bunların hepsinden çok şey öğrendim.”

Palmowski'nin tek koltuklu yarış serilerindeki bir sonraki kariyer adımı ise Red Bull veya F1 Academy tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

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- Motorsport.com Ekibi

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