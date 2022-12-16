F1 Academy projesini yürütecek beş takım resmi olarak açıklandı

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Formula 4 seviyesinde düzenlenecek yeni kategori, genç kadın sürücülere motor sporları piramidinde yükselme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Yedi hafta sonu boyunca toplam 21 yarışa ev sahipliği yapacak serinin yanı sıra sürücülerin deneyim kazanmasına yardımcı olmak için toplam 15 günlük resmi testler de yapılacak. Bunun yanı sıra bir hafta sonunun da F1 destek yarışı olarak düzenlenmesi bekleniyor.

F1 Academy'de Formula 4'te kullanılan Tatuus T421 şasisi, Autotecnica tarafından tedarik edilen 165 bhp gücündeki motorlar ve Pirelli lastikleri kullanılacak. Seride yer alacak takımlar ise ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport ve PREMA Racing. Tüm takımlar alt kategorilerde güçlü bir geçmişe sahip.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Gelecek yıl F1 Academy'de yarışacak ve genç ve yetenekli kadınlara rekabetçi motor sporları yolculuğuna başlamaları için bu harika fırsatı sunacak beş takımı açıklayabilmek heyecan verici."

"Herkesin tutkularının peşinden gitme şansına sahip olmasının, dolayısıyla bu yolda ilerleyebilmek için gereken destek ve rehberliği almasının önemli olduğuna inanıyoruz."

"F1 Akademisi motor sporlarında çeşitliliği ve temsili artırma planımızın önemli bir parçası. 2023'teki ilk sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz, daha fazlası için bizi izlemeye devam edin." dedi.

Beitske Visser Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1 Academy genel müdürü Bruno Michel, "2023'ten itibaren önümüzdeki üç yıllık dönem için F1 Academy'ye katılan beş takımı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Onları çok iyi tanıyoruz ve her biriyle uzun yıllardır işbirliği yapıyoruz."

"Genç sürücüleri yetiştirme ve geliştirme konusundaki deneyim ve uzmanlıklarıyla tanınan beş takımın F1 Academy'de yarışan sürücülere teknik açıdan gelişmeleri için ipuçları vereceklerine, bunun yanı sıra önlerindeki yolculuk için fiziksel ve zihinsel hazırlıklarında yardımcı olacaklarına inancım tam." dedi.

Prema takım patronu Rene Rosin, "Bu yeni projede yer almaktan gurur duyuyoruz."

"Sürücü gelişimi her zaman bizim mesleğimiz olmuştur, dolayısıyla yeni ve motivasyonu yüksek sürücülerle çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

"Sürücülerin çok çalıştığını, geliştiğini ve olağanüstü sonuçlar elde ettiğini görmek özellikle heyecan verici. Ayrıca, kadın sürücülere yönelik çabaları destekleyen önemli bir geçmişimiz var ve umarım kısa bir süre içinde başka bir başarı öyküsünü kutlayacağız." dedi.

Carlin takım müdürü Stephanie Carlin ise, "2023'ten itibaren F1 Akademisi'nin ilk üç sezonunda yarışacak beş takımdan biri olarak ilan edilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu, Formula 1'deki kadın temsil dengesini düzeltmeye yardımcı olacak harika bir girişim."

"Sürücü gelişimi her zaman Carlin'de yaptığımız işin temel taşı olmuştur ve son yirmi yılda 30'dan fazla F1 sürücüsünün kariyerinde şekillendirici rol oynamış biri olarak F1 Academy'de de yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olacağımız için son derece heyecanlıyız.

"Doğru fırsatlar, destek ve zamanla, kadınların motor sporlarının zirvesinde yarıştığını görmemek için hiçbir neden yok." dedi.