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F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

Tamamı kadınlardan oluşan F1 Academy Şampiyonası 2024 yılında yedi Formula 1 yarışını destekleyecek.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yayın tarihi
Marta Garcia, Prema Racing

F1 Academy bu sezon başladı ancak yarışların canlı yayınlanmak yerine özet kliplere dönüştürülmesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Seri Avusturya'daki Red Bull Ring, Barselona, Zandvoort ve Monza gibi pistleri ziyaret etmiş olsa da, bir F1 hafta sonunda destek serisi olarak yer almadı. Ancak bu hafta sonu Birleşik Devletler Grand Prix'sinde F1 Academy yer alacak.

Ancak gelecek sezon için tüm yarışlar F1 etkinliklerinde koşulacak. Eski Williams test pilotu Susie Wolff tarafından yönetilen seri, 2024 takvimini yayınladı.

Sezon 7-9 Mart hafta sonunda Suudi Arabistan'da başlayacak ve ardından Miami, Barselona, Zandvoort, Singapur'daki Marina Bay ve ardından Katar'a taşınacak.

F1 Academy sezon finalini F1 ile paylaşacak ve her iki şampiyona da 6-8 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de (F1 Academy'nin dünya çapında bir basın toplantısıyla duyurulduğu yer) sona erecek.

Wolff şunları söyledi: "2024 için yedi yarışlık sezonumuzu açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Bu takvim gerçek anlamda küresel bir seri olma hedefimizi pekiştiriyor, erişim alanımızı genişletiyor ve misyonumuzun görünürlüğünü arttırıyor."

Susie Wolff

Susie Wolff

Photo by: Erik Junius

"Dünyanın dört bir yanındaki genç kızlara ve kadınlara ilham vermek ve onlara sporumuzda kendilerine de yer olduğunu göstermek istiyoruz. F1 ile birlikte yarışmak bunu başarmamıza yardımcı olacak."

"Misyonumuzda bizi destekleyen ve 2024'te bizimle birlikte bu yolculuğa çıkan yedi organizatöre de teşekkür etmek istiyorum."

2024 yılı için 10 F1 takımının tamamının seriye bir sürücü sağlaması ve bir araçta bu sürücünün ambleminin yer alması gerekiyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali şunları ekledi: "F1 Academy'yi önümüzdeki yıl F1 takviminin yedi yarışında ağırlamak harika."

"Bu küresel platform, 10 F1 takımının tamamının desteğiyle birleştiğinde, seriyi bir üst seviyeye taşıyacak ve yalnızca sürücülere F1 pistlerinde becerilerini geliştirme fırsatı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki genç kızlara motor sporlarında bir gelecek peşinde koşmaları için ilham verecek.

"Heyecan verici ikinci sezonumuza doğru ilerlerken destekçilerimize, F1 takımlarımıza ve daha geniş motor sporları camiasına F1 Academy'ye verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum."

Prema Racing pilotu Marta Garcia, Austin finali öncesinde ART Grand Prix yarışçısı Lena Buhler'e 48 puan fark attığı sıralamada lider durumda.

2024 F1 Academy takvimi

Cidde, Suudi Arabistan: 7-9 Mart
Miami, Amerika Birleşik Devletleri: 3-5 Mayıs
Barselona, İspanya: 21-23 Haziran
Zandvoort, Hollanda: 23-25 Ağustos
Marina Bay, Singapur: 20-22 Eylül
Losail, Katar: 29 Kasım-1 Aralık
Yas Marina, Abu Dabi: 6-8 Aralık

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