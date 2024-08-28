F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

Son F1 Komisyonu toplantısında başlayan bir tartışmanın parçası olarak, F1'in yöneticileri ve takım patronları, genç sürücülere daha fazla sürüş fırsatı vermenin yollarını arıyor.

Mevcut araçlarla yapılan testlerin bu kadar kısıtlı olması nedeniyle yöneticiler, çaylak sürücülerin geçmişteki kadar hazırlıklı olmadığı görüşündeler.

Çaylakların, özel davetle F1'de yarışması fikri ortaya atılmış ancak üçüncü aracı kullanmakla ilgili zorluklar nedeniyle bu fikir reddedilmişti.

Bir başka fikir çaylaklar için daha fazla antrenman seansı sunmak gibi görünüyor.

Ancak düşünülen bir başka fikir de, sezon sonrası bir sprint yarışı düzenlemek.

Bu fikir, Aralık ayındaki final yarışının ardından Salı günü Abu Dabi'de gerçekleştirilecek tek günlük çaylak testinin ardından genç sürücülere bir sprint yarışına katılma olanağı sunmak gibi görünüyor.

Mevcut düzenlemelere göre takımların Abu Dabi testine iki araçla katılması gerekiyor. Araçlardan biri ikiden fazla grand prix'ye katılmamış çaylak pilotlara, diğeri ise gelecek yıl kullanılacak lastikleri test etmesi için mevcut yarış pilotlarından birisine ayrılıyor.

Önümüzdeki ay yapılacak olan bir sonraki F1 Komisyonu toplantısı öncesinde, sportif direktörlerden bu fikrin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmeleri istendi.

İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, bu fikrin genç yeteneklerin gelişimi için faydalı olabileceğini söyledi.

Domenicali şöyle dedi: “Masada bir proje var; Abu Dabi'de genç sürücüler için bir sprint yarışı düzenleme olasılığı."

“Yas Marina testi sırasında gençlere nasıl kendilerini gösterme ve deneyim kazanma fırsatı verebileceğimizi düşünüyoruz. Sadece testte sürüş yaparak değil, aynı zamanda rekabetçilik anlamında da bunu yapmalarını istiyoruz."

“Bu, onları bir sonraki adıma hazırlamayı amaçlayan gelişim süreçlerine kesinlikle yardımcı olacaktır. Bu fikrin uygulanabilirliğini anlamak için Eylül ayı sonuna kadar ayrıntılı olarak konuşacağız.”

Oliver Bearman, Haas VF-24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Abu Dabi testinden sonra bir sprint yarışına ev sahipliği yapmak hem takımlar hem de organizatörler için büyük bir lojistik zorluk yaratacak. Sonuçta zaman sistemi, güvenlik ekipmanları, görevliler ve takım personeli gibi ekstra ihtiyaçlar ortaya çıkacak.

Ayrıca böyle bir sprint yarışının televizyonda nasıl gösterileceği de belli değil.

Bu, teste katılan ve kendisini göstermeye çalışan gençler için büyük bir destek olacak. Haas'ın yeni pilotu Oliver Bearman ve Alpine 'den Jack Doohan'ın yanı sıra George Russell'ın takım arkadaşı olması beklenen Andrea Kimi Antonelli'si de yarışa katılabilecek.

Bunun bu yıl gerçekleşmesi pek olası durmasa da, 2025 için tekrar düşünülebilir.

Daha fazla sprint yarışı

Domenicali ayrıca 2025 sonrası için daha fazla sprint yarışı düzenlemek istediklerini açıkladı.

“2025'te değil ama gelecekte hafta sonu sayısını artırma olasılığı var."

“Giderek daha fazla ilgi görüyoruz fakat MotoGP'nin yaptığı gibi her hafta sonu sprint yarışı yapamayız."

“Fakat sprint yarışı sayısını arttırabiliriz. Bunu yıl sonuna kadar tartışacağız.” dedi.