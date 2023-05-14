F1, ABD iş dünyasında nasıl popüler hale geldi?

Bazıları serinin 'yeni taraftarlara' kapılarını açmaya çalışmasını doğru bulurken, diğerleri bu gidişattan pek memnun değil.

Bu konuda bir süre daha fikir birliğine varılamayacak gibi görünüyor, ancak son aylarda netleşen şey Amerikan iş dünyasının şu anda F1'e büyük bir ilgisinin olduğu.

F1 sponsor analiz şirketi Spomotion Analytics'in kısa süre önce yayınladığı bir rapor, Grand Prix'lere yüzde olarak her zamankinden daha fazla Amerikan şirketinin katıldığını ortaya koydu.

2022 sezonunda ilk kez F1'in sponsor listesinde 100'den fazla ABD şirketi yer aldı. Bu sayı, Liberty Media 2017'de F1'in sahipliğini devraldığında yer alan 44 şirketin iki katından daha fazla.

Ancak bazı ortaklıklar yenilenmediği için bu sayı kış boyunca biraz düştü. Ferrari ile ABD'li teknoloji şirketi DXC Technology arasında Miami GP'den kısa bir süre önce açıklanan bir anlaşma, bu sayıyı 105'e çıkardı. Las Vegas GP'sinin de takvime eklenmesiyle bu yılın sonunda daha da fazla şirketin katılması bekleniyor.

ABD'li şirketlerin sayısının üç haneli sayılara ulaşması başlı başına ilginç olsa da, asıl önemli olan Amerika ve Avrupa arasındaki güç dengesinin nasıl değiştiği olarak görülüyor. 105 şirket, ABD'den gelen sponsor ve ortak sayısının Avrupa'daki önemli pazarlardan gelen sponsor ve ortak sayısından daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Spomotion Analytics'ten Björn Stenbacka bu konuda, "Gerçek şu ki ABD ile önde gelen beş Avrupa pazarı arasındaki denge değişti: İngiltere, İtalya, İsviçre, Almanya ve Fransa arasındaki denge de değişti. Belirtilen ülkelerden 104 resmi takım ve ortaklar var. Bu da dengenin çoktan ABD'ye geçtiği anlamına geliyor." dedi.

Amerika'nın sponsorları zirvedeyken, Avrupalı ortakların sayısı azaldı. Almanya'da geçen yıldan bu yıla altı şirket çekildi ve bunlardan üçü Mick Schumacher'in gridden ayrılmasıyla bağlantılı.

F1'in büyük ABD iş dünyasına verdiği değer, geçtiğimiz hafta sonu Miami'de damalı bayrağı sallama görevinin Hard Rock'ın başkanı Jim Allen'a verilmesiyle gösterildi. Eğlence ve yaşam tarzı şirketi, Red Bull sponsorluğunun yanı sıra Miami'deki Hard Rock Stadyumu ve yeni Las Vegas GP'sinin ortakları olarak F1'e dahil oldu.

Allen Autosport'a verdiği demeçte F1'in ABD'de kendini dönüştürdüğünü söyledi. Miami GP gibi etkinliklerin başarısı hakkında ise şunları söyledi: "IndyCar ve NASCAR'a çok saygılıyız ama açıkçası bu tamamen başka bir seviye. Buna dahil olduğumuz için gerçekten onur duyuyoruz."

"Bence Miami ve Vegas gibi uluslararası mekanlar olan bu harika şehirlere sahip olmanın başarının formülü olduğunu düşünüyorum. Umarım bu bozulmaz çünkü burada bundan gerçekten faydalanabilecek çok sayıda harika şehir var."

Fans watch under the Hard Rock Stadium cover Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Herhangi bir spor etkinliğinde, sporun kendisi ve rekabet söz konusu olsa da, bence eğlence faktörüne de ihtiyacınız var."

"Açıkçası, Hard Rock Stadyumu için Stephen Ross ile ortaklığımızı yaptığımızda, görüşmelerimiz bu yöndeydi. Biz sadece futbol olmak istemiyoruz, bir eğlence merkezi olmak istiyoruz. Bu nedenle Stephen ile bu ortaklığı gerçekleştirebildiğimiz için çok memnunuz. Futboldan konserlere, tenise ve Formula 1 yarışlarına kadar her şeye sahibiz, bu yüzden oldukça heyecan verici. Bu gerçekten harika bir ortaklık."

Rakamlar ise Allen'ın söylediklerini destekliyor: ABD iş dünyasının F1'in şu anda sunduğu hizmetlere olan ilgisi daha önce hiç görülmemiş bir seviyede.