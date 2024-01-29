F1, 32 yıl sonra ilk kez bu kadar erken başlayacak

Sezonun ilk Formula 1 yarışı 2 Mart'ta gerçekleştirilecek ve -9 ay sonra- 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Formula 1 taraftarları yarışlarını özlemini çekiyorlar ancak kış tatili yakında sona erecek. Yeni sezonun ilk yarışı - geleneksel testlerin ardından - Mart ayının ilk hafta sonunda Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Şampiyona 2 Mart'ta başlayacak ve bu, son 32 yılın en 'erken' tarihi olacak.

Üstelik Sakhir ve Cidde'de gerçekleştirilecek yarışlar, Ramazan ayının başlangıcına yer açmak için cumartesi günü düzenlenecek.

2023'te de şampiyona yine Mart ayının ilk hafta sonunda, yani 5'inde başlamıştı. 2 Mart, -yeni sezonun ilk yarışı olan- Güney Afrika'daki yarışın 1 Mart'ta gerçekleştiği 1992'den bu yana en erken başlangıç tarihi olacak.

1983 yılından bu yana - Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı hariç - F1 şampiyonası her zaman Mart veya Nisan aylarında başladı. Öte yandan, seri tarihinin ilk 30 yılında, sezonun Ocak ayı gibi erken bir tarihte başlaması hiç de alışılmadık bir durum değildi.

Bunun nedeni yılın ilk aylarının sıcak geçtiği güney yarımkürede yer alan Güney Afrika ve Arjantin yarışlarının takvimde olmasıydı.

İlk yarışın 1 Ocak'ta yapıldığı 1965 ve 1968 sezonlarının rekorlarını kırmak imkansız gibi görünüyor. Her iki durumda da yarış Pazar günü yapılmadı - 1965'te Cuma ve 1968'de Pazartesi günü gerçekleşti.