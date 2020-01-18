F1, 26 milyon dolarlık sponsorunu kaybetti

Tata'dan Amit Singh Roy, Formula 1 sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona erdiğini ve artık yeni bir anlaşma imzalamayacaklarını açıkladı.

Roy, şirketin diğer platformlara odaklanmaya karar verdiğini dile getirdi.

Tata ile yapılan anlaşmayı Bernie Ecclestone imzalamıştı ancak Liberty Media sporu satın aldı ve Ecclestone görevini bırakmak zorunda kaldı.

Tata Communications, Sky ve Star Sports gibi televizyon kanalları ile işbirliği yapmaya devam edecek. Buna ek olarak, bazı ortaklarla çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

Forbes'ten Christian Sylt, sekiz yıllık anlaşmanın 26 milyon dolar değerinde olduğunu yazdı.

Sylt, "Evet, hem Tata Communications hem de Formula 1, ortaklıklarına son vermeye karar verdiler. Sponsorluk anlaşması 31 Aralık'ta sona erdi." dedi.

Roy ise şöyle konuştu: “İşbirliği sekiz yıl sürdü, bu dönemde 150'den fazla yarış gerçekleşti ve Formula 1'e yenilik getirmeye çalıştı. Kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşıldığı için, bu ortaklığı noktalmak için doğru vakit geldi." dedi.

Formula 1 ile işbirliğini noktalayan Tata Communications, iki yıl önce imzalanan anlaşma kapsamında MotoGP'nin ortağı olmaya devam ediyor.

Çeviri: İnci Beğen

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