F1 24 oyununun çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yeni sezonun başladığını gösteren ışıklar henüz sönmedi ancak EA Sports, F1 24 oyununun 31 Mayıs'ta dünya çapında bir lansmanla tanıtılacağını duyurdu.

Geliştirici, en yeni oyunuyla ilgili tüm bilgileri açıklamadan, "tamamen elden geçirilmiş bir kariyer modu, yeni EA Sports Dinamik Yol Tutuş Sistemi ve çok daha fazlası" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak oyuncuların güncellenmiş araçlarla pistlerde tur atmaya başlamak için Mayıs ayının sonunu beklemesine gerek yok; F1 23 oyuncuları, Alpine, Haas, McLaren ve Williams'ın 'sezon takım araçları ve araçlarının' sunulacağı güncellenmiş sürümü bu hafta sonu öncesinde ön sipariş vererek 2024 görünümleriyle time trial etkinliklerinde sürüş yapabilecekler.

Nisan ayının sonunda F1 23'te kullanılmak üzere ikinci bir yeni renk dalgası sunulacak.

Ek bir bonus olarak, F1 2021, 22 veya 23'e sahip olan oyuncular, geçen yılın McLaren ve Alpine F1 esports renkleriyle birlikte gelen Champions Edition'ı ön sipariş verirken %15 indirim alacaklar.

Standart Sürümü ön sipariş edenlere 5.000 Pitcoin ve F1 World Başlangıç Paketi verilecek.

F1 24 oyunu Fotoğraf: EA Sports

Oyunun Şampiyonlar Sürümü "İki yeni F1 İkonu, 18.000 Pitcoin ve tek ve çok oyunculu oyun etkinlikleri için kaynaklar içeren bir F1 World Bumper Paketi içerecek. Ayrıca 28 Mayıs'tan itibaren üç güne kadar erken erişim hakkına sahip olacaklar ve tüm ön siparişler bir adet bonus VIP Podium Pass ile birlikte gelecek."

F1 24 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'de EA App, Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak.