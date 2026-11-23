Formula 1 Las Vegas GP

F1, 2030'da motor tedarikini sınırlandıracak: Üç takım yeni üretici arayabilir!

Formula 1'in 2030 yılında V8 motorlara geçiş planı kapsamında, üreticilerin en fazla iki takıma güç ünitesi tedarik etmesi planlanıyor.

Filip Cleeren Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 07:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda FIA, bir sonraki güç ünitesi kuralları döneminin 2030 yılında başlaması konusunda oy birliğiyle destek sağlandığını duyurmuştu.

Yeni düzenlemeler kapsamında 2.1 litrelik V8 motorlara ve turboşarja geçilmesi, elektrik gücünün maksimum 200 kW ile sınırlandırılması ve sürdürülebilir yakıt kullanılması planlanıyor.

FIA'nın 2030 için hazırladığı belgede yer alan ancak kamuoyuna yapılan açıklamada duyurulmayan bir başka önemli madde de, altı güç ünitesi üreticisinin her birinin yalnızca iki takıma motor tedarik etmesi konusunda anlaşmaya varılması oldu.

Bu durum özellikle Mercedes ve Ferrari'yi ilgilendiriyor.

Ferrari şu anda fabrika takımının yanı sıra Haas ve Cadillac'a da motor sağlıyor. Ancak Cadillac, 2030 itibarıyla kendi güç ünitesini kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla Ferrari'nin müşteri takımı sayısıyla ilgili sorun bu gelişmeyle kendiliğinden çözülecek.

Red Bull Powertrains de Red Bull Racing ve Racing Bulls olmak üzere iki takıma motor sağlayacak. Audi, Aston Martin'in partneri Honda ve Cadillac'ın hissedarı General Motors ise kendi fabrika takımlarına sahip olacak.

Photo by: Manuel Eletto

Peki Mercedes'in müşteri takımları ne olacak?

Bu gelişmelerin ardından gözler Mercedes ve Mercedes High Performance Powertrains'in (HPP) mevcut müşteri takımlarına çevriliyor.

Brackley'deki fabrika takımıyla birlikte Brixworth merkezli HPP, şu anda McLaren, Williams ve Alpine'e güç ünitesi sağlıyor.

2030 çerçevesine göre FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek ay Şanghay'da yapılacak toplantısında öneriyi onaylaması halinde bu üç takımdan ikisinin yeni bir motor tedarikçisi bulması gerekecek.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre hem McLaren hem de Williams, Mercedes ile iş birliklerini sürdürme konusunda kendilerine güveniyor.

McLaren CEO'su Zak Brown, Las Vegas'ta perşembe günü yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "HPP ile çalışmaktan çok memnunuz. Onlarla birlikte şampiyonluklar kazanabileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu nedenle aracımızda Mercedes dışında herhangi bir güç ünitesi bulundurma niyetimiz yok."

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

FIA'nın üçüncü taraf motor planı neden rafa kalktı?

Kesinleşen konulardan biri ise FIA'nın üçüncü taraf motor tedarikçisi oluşturma planının artık gündemden çıkmış olması.

2030'da güç ünitelerinin daha az karmaşık ve daha ucuz hale gelmesiyle birlikte FIA Başkanı Ben Sulayem, takımların bağımsızlığını korumaya yönelik endişeleri azaltmak için standart, markasız motorların dışarıdan tedarik edilmesi fikrini gündeme getirmişti.

Altı güç ünitesi üreticisinin tamamının 2030 kurallarının temel yapısı üzerinde oy birliğiyle anlaşması ve her üreticinin en fazla iki takıma motor sağlayacak olmasıyla birlikte, 11 takım için en az 12 güç ünitesi tedarik imkânı bulunacak.

FIA, altı üreticiden birinin projeden çekilmesi ihtimaline karşı da bir güvence mekanizması oluşturdu. Buna göre F1'den ayrılan bir üreticinin güç ünitesiyle ilgili fikri mülkiyet hakları FIA'ya devredilecek. FIA da bu hakları şampiyonaya katılacak yeni bir üreticiye tahsis edebilecek.

Bugün olduğu gibi üreticiler için bir 'motor tedarik etme zorunluluğu' da bulunacak. Buna göre FIA, motor anlaşması yapamayan bir takımın güç ünitesiz kalmasını önlemek amacıyla üreticilerden birini üçüncü bir takıma daha motor sağlamaya zorlayabilecek.

2030-2034 döneminde uygulanacak güç ünitesi bütçe sınırının temel çerçevesi üzerinde de anlaşmaya varıldı.

Bütçe sınırı, 2030 yılında mevcut 190 milyon dolarlık seviyede kalacak. Ardından her yıl 7.5 milyon dolar azaltılarak 2034 sezonunda 160 milyon dolara düşürülecek.

Ayrıca mevcut motorların 2028'den itibaren geliştirilmesinin dondurulması ve aynı yılın yaz aylarına kadar V8 motorların dinamometre testlerinin yasaklanması bekleniyor. Bu önlemler, mevcut üreticilerin iki farklı motor projesi arasında kaynaklarını yönetmesini kolaylaştıracak.

Mevcut üreticilere, yeni katılacak General Motors'a kıyasla daha geniş bir bütçe sınırı esnekliği de tanınacak. Böylece General Motors, Charlotte'taki V8 programına odaklanabilecek. GM'nin ilk birkaç yıl için 170 milyon dolarlık bir bütçe sınırını kabul edeceği anlaşılıyor.

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Filip Cleeren





Nike, gelecek sezon Formula 1'in resmi giyim tedarikçisi olacak



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Nike, gelecek sezon Formula 1'in resmi giyim tedarikçisi olacak





Perez: “Bu takımda işini tutkuyla yapmayan hiç kimseye yer yok”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Perez: “Bu takımda işini tutkuyla yapmayan hiç kimseye yer yok”





LEGO, 2026 F1 sezonundaki tüm araç ve pilotları 'Speed Champions' serisine taşıyor



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



LEGO, 2026 F1 sezonundaki tüm araç ve pilotları 'Speed Champions' serisine taşıyor

Son Haberler





F1, 2030'da motor tedarikini sınırlandıracak: Üç takım yeni üretici arayabilir!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



22 dk



F1, 2030'da motor tedarikini sınırlandıracak: Üç takım yeni üretici arayabilir!





Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



59 dk



Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak





Ferrari'de Hamilton ve Leclerc krizi büyüyor: Artık sözler yeterli değil



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Ferrari'de Hamilton ve Leclerc krizi büyüyor: Artık sözler yeterli değil





Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



16 s



Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol