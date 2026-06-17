F1, '2030 Net Sıfır' hedefi yolunda: Karbon emisyonları %35 azaldı

Formula 1, sporun çevresel etkilerini sıfırlamayı amaçlayan "2030 Net Sıfır" stratejisi kapsamında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Seri, 2030 yılına kadar kendi emisyonlarını 2018 yılındaki referans değerlere kıyasla %50 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.

Yoğun geçen 24 yarışlık takvimin doğası gereği kaçınılmaz olarak ortaya çıkan emisyonlar için ise organizasyon, ‘güvenilir programlar aracılığıyla karbon dengeleme’ yöntemini kullanacağını belirtiyor.

Karbon muhasebesi şirketi Normative tarafından doğrulanan son rapora göre; F1 operasyonlarının (fabrikalar, yarış pistleri ve bu ikisi arasındaki yoğun lojistik faaliyetleri dahil) toplam emisyonu, 2025 yılında 148.805 tCO2e (ton karbondioksit eşdeğeri) olarak kayıtlara geçti. Bu veri, 2024 yılındaki 168.720 tCO2e seviyesine kıyasla %11,8'lik bir düşüşü temsil ediyor.

F1, 2018 yılındaki 228.793 tCO2e'lik başlangıç noktasıyla kıyaslandığında ise son sekiz yılda emisyonlarını toplamda %35 oranında azaltmayı başardı. Bu grafik, önümüzdeki dört yıl içinde emisyonları yarıya indirme planının doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.

Rapora göre en büyük ilerleme, F1 yönetiminin ve takımların işlettiği çeşitli fabrika ve tesislerin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmasıyla elde edildi. Bunun yanı sıra, seyahat ve lojistik kaynaklı emisyonları azaltmak için şu somut adımlar atıldı:

Sürdürülebilir havacılık yakıtına yönelik yatırımlar ciddi oranda artırıldı.

Uzaktan operasyon modelleri geliştirilerek her yarışa taşınan fiziksel kargo miktarı azaltıldı.

Takımların lojistik tırlarında sürdürülebilir yakıt kullanımı yaygınlaştırılırken, deniz taşımacılığı için de ilk kez sürdürülebilir denizcilik yakıtı yatırımları başlatıldı.

2023 Avusturya Grand Prix'sindeki denemelerin ardından, tüm Avrupa yarışlarında padoğun enerji ihtiyacı için güneş enerjisi ve HVO (hidrojenle işlem görmüş bitkisel yakıt) kombinasyonundan oluşan yenilenebilir enerji altyapısına geçildi.

Mercedes, 2026 Avrupa sezonu için tamamen elektrikli Mercedes-Benz eActros 600'ü hizmete soktu ve bu araç, HVO100 biyoyakıtla çalışan daha geniş bir kamyon filosunu tamamlıyor. Fotoğraf: Mercedes

2026’dan sonraki gelecek planlamalarında FOM, ekipmanları sürekli İngiltere'ye uçurup geri getirmek yerine bölgesel merkezlerde konumlandırmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar, mevcut yayıncılık ve lojistik ekipmanlarının %50'sinin hava taşımacılığından tamamen çıkarılması bekleniyor.

2026 sezonuyla birlikte başlayan ‘takvimin rasyonelleştirilmesi’ yani lojistik olarak birbirine yakın yarışların ardı ardına dizilmesi planı kapsamında, Kanada ve Miami yarışlarının art arda düzenlenmesi sayesinde çok daha büyük karbon tasarrufları elde edilecek.

F1 Sürdürülebilirlik Müdürü Ellen Jones, konuya dair yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Sürdürülebilirlik, aldığımız her kararın temelini oluşturuyor.”

“Sürdürülebilir havacılık yakıtına yapılan yatırımları iki katına çıkararak, denizcilik yakıtına ilk yatırımımızı gerçekleştirerek ve organizatörler, takımlar ve ortaklarla yakın çalışarak emisyonları düşürmeye devam ediyoruz.”

“’2030 Net Sıfır’ hedefimize doğru ilerlerken, 2026'da tam anlamıyla devreye giren takvim optimizasyonları bize çok daha büyük kazanımlar sağlayacak.”

“Atılan tüm bu adımlar, küresel ölçekte sürdürülebilir operasyonların sadece mümkün olduğunu değil, aynı zamanda Formula 1'i tanımlayan performanstan, rekabetten ve seyir zevkinden ödün vermeden de sunulabileceğini kanıtlıyor."