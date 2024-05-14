F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1, yenilenmiş turbo hibrid motorlarla yepyeni kurallar dönemine doğru ilerlerken, motor sporlarının yönetim organı da otomobil konseptinde bir değişiklik için iddialı planlar ortaya koydu.

FIA, aktif aeroya doğru bir kaymanın ötesinde, son yıllarda ağırlaşan araç trendini tersine çevirmek istiyor. Mevcut 798 kg'lık minimum sınırın çok fazla olduğu kabul ediliyor.

FIA'nın çeşitli alanlarda kütle tasarrufu sağlamaya yönelik yaygın çabalarının bir parçası olarak, standart halo'nun ağırlığını mevcut yedi kilogramdan bir kilogram civarında azaltmak istiyor.

Bu kapsamda kütlesi altı kilogram olan yeni bir titanyum alaşımlı halo için ihale açıldı.

Tedarikçiden, sıkı mukavemet testlerinden geçmesi gereken yeni halo'yu üretip teslim etmesi ve 2026'dan 2030'a kadar takımlara sağlaması istenecek.

Geçen yıl FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, F1'de araç ağırlığını azaltmaya yönelik ilk hedeflerin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Tombazis, "Önemli ölçüde daha düşük bir ağırlık sınırına sahip olmayı hedefliyoruz ve 2026'da ağırlık sınırını 40 ila 50 kilo azaltmayı düşünüyoruz."

"Bunu yapmak istememizin nedeni 'çevik otomobil' konsepti olarak adlandırdığımız şeyle ilgili, çünkü temel olarak son yıllarda otomobillerin biraz fazla hantal ve fazla ağır hale geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Her ne kadar 16 inçlik jantlara dönüşten vazgeçilmiş olsa da, bu hedefe birden fazla değişiklikle ulaşılacaktı.

Yine de daha küçük otomobillerin ağırlığı azaltma konusunda bir yol kat etmesi bekleniyor. 2026 araçlarının dingil mesafesi mevcut maksimum 3600 mm'den 3400 mm'ye düşürülecek. Araçlar ayrıca 10 cm daha dar olacak, yani 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek.

Yere basma kuvvetini azaltma planları da ağırlığı azaltmaya yardımcı olacaktır, çünkü araç bileşenlerine daha az baskı uygulandığında onları bu kadar güçlü hale getirmeye gerek kalmayacaktır.

Tombazis şunları ekledi: "Bu düşük yere basma kuvveti, süspansiyon gibi bileşenler üzerindeki yükün büyük bir kısmının azalacağı anlamına geliyor ve bu da takımların ağırlığı azaltmasını sağlayacak."