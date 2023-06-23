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F1, 2026'da motoru daha sesli hale getirmeyi hedefliyor

Formula 1, 2026 yılında geçmeyi planladığı yeni motorlarda daha fazla sese sahip olmayı hedefliyor.

Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, the remainder of the field at the start

Formula 1 2014 yılında atmosferik V8 motorlardan 1.6 litrelik turbo V6 güç ünitelerine geçiş yaptı. Hibrit ünitesine sahip bu motorlar öncekilerden çok daha sessizdi ve bu durum pek çok taraftarın hoşuna gitmedi.

Zamanla herkes yeni sese alıştı fakat takımların yeni nesil güç ünitelerine geçeceği 2026 yılında motor sesi daha yüksek olacak.

Formula 1'in şefi Stefano Domenicali, Avustralya radyo istasyonu 3AW ile yaptığı bir röportajda bunun sözünü verdi.

Domenicali şunları söyledi: "Niyetimiz yeni motorların sesinin daha yüksek olması çünkü ses duygularımızın bir parçası."

"Taraftarlarımız bunu istiyor ve biz de onlara bunu sağlamayı borçluyuz."

Domenicali, Formula 1'in gelecekte tamamen elektrikli güç ünitelerine geçişinin mümkün olup olmadığı sorusuna net bir yanıt verdi: "Hayır, kesinlikle hayır."

"Farklı bir sese sahip olmalıyız, bu kulağıma müzik gibi geliyor. Formula 1'de 12 silindirli motorlar varken sesleri çok farklıydı - çok gürültülüydü. Yavaş yavaş 10 silindire geçtik, sonra 8, şimdi 6, ama daha fazla azalma olmayacak."

"Durum değişti fakat güç ünitemiz gelecekte de hibrit olmaya devam edecek."

Tanuja Randery, AWS Managing Director, EMEA, on the grid with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Tanuja Randery, AWS Managing Director, EMEA, on the grid with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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