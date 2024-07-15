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Formula 1 Macaristan GP

F1, 2026'da motor seslerini artırmayı planlıyor

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, yeni nesil güç üniteleriyle motor seslerinin artacağını söyledi.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2026 yılında Formula 1, 1000 beygirden daha fazla güç üreten yeni nesil motorlara geçiş yapacak fakat bu gücün %50'si hibrit taraftan gelecek.

Aynı zamanda motorlar tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıtla çalışacak.

Elektrik tarafına daha fazla odaklanıldığı için yeni nesil motorların sesinin nasıl olacağı büyük bir muamma çünkü hibrit motorlara geçilmesinin ardından motorların sesi büyük oranda azaldı.

Avustralya radyo istasyonu 3AW ile yaptığı bir röportajda Domenicali, 2026 gibi erken bir tarihte motorların daha iyi ses çıkaracağını açıkça belirtti fakat gelecekte hibrit motorları bırakamayacaklarını da ekledi.

F1'in CEO'su, "Niyetimiz yeni nesil motorların sesinin daha yüksek olması, çünkü bu bizim hislerimizi doğrudan etkiliyor."

"Taraftarlarımın duymak istediği şey tam olarak bu; dolayısıyla buna ciddi şekilde dikkat etmek bizim görevimiz."

"Motorların farklı ses çıkarmasına ihtiyacımız var. Şahsen ben bunu müzik gibi görüyorum. 12 silindirli motorlar olduğunda, sesleri farklı bir frekanstaydı ve çok fazla ses çıkarıyordu."

"Sonra V10 motorlar, V8 motorlar vardı, şimdi hibrit V6 motorlar var ama gelecekte daha da küçülmeyecekler."

"Elbette hibrit güç ünitelerine ihtiyacımız var ve gelecek için hibrit ünitelere odaklanmış durumdayız." dedi.

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