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Formula 1

F1 2026'da araçlara, 355 km/s hıza kadar çıkılmasını sağlayan 'override modu' getirilecek

Formula 1, 2026'dan itibaren enerji dağıtım güç ünitesi haritasına yüksek hızlı bir 'geçersiz kılma modu' işlevine izin vererek sürücü tarafından çalıştırılan KERS (Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi) takviyesi dönemini başlatacak.

Matt Somerfield Charles Bradley
Caterham CT01 steering wheel, showing KERS and radio buttons

Caterham CT01 steering wheel, showing KERS and radio buttons

Charles Coates / Motorsport Images

MGU-H'nin ortadan kaldırılmasına rağmen güç ünitesinin turboşarjlı, 1.6 litrelik V6 içten yanmalı motor unsurunun 550-560kW'tan 400kW'a (542 beygir) düşürüldüğü ve bataryanın bu güç kaybını karşılamak için 150kW'tan 350kW'a (476 beygir) yükseleceği daha önce açıklanmıştı.

FIA tarafından açıklanan 2026 güç ünitesi yönetmeliklerinin son taslağı, tekerlek tekerleğe yarışların iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere daha güçlü hibrit sistem için bazı yeni işlevler sunuyor.

Bir tur boyunca tüm enerjinin sistemler tarafından dağıtılması yerine, gelen güç ünitesiyle geçiş yapma özelliğine sahip olma arzusu uzun zamandır biliniyordu.

Ancak bu tarz bir sistemin ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmamıştı. Yönetmeliklerin bu son taslağı her şeyi kapsamasa da, Madde 5.4.8 çerçevenin bir kısmını ortaya koyuyor.

Madde 5.4.8'in ilk kısmı, ERS-K hibrid sisteminden 345km/s kadar enerji dağıtımı sağlamaktadır. İkinci kısım ise FIA tarafından 'override modu' olarak adlandırılan, aracın 355km/s'e çıkmasını sağlamak için ek güç kullanabileceği bir modu kapsıyor.

Bu ikincil işlev, enerji dağıtımına daha stratejik bir yön kazandıracak ve sürücünün, kullanılabilir hale geldiğinde kullanıp kullanmayacağına veya ne zaman kullanacağına karar vermesini gerektirecek. Bu konseptin F1'in 2009-2013 yılları arasında sahip olduğu KERS işlevine benzerliği gözlemleniyor.

2026'dan itibaren güç ünitesinin hibrit yönüne ne kadar çok güvenildiği göz önüne alındığında, sürücülerin her zaman 'override modunu' kullanamayacakları anlamına geliyor. Bunu yaparlarsa, turun ilerleyen kısımlarında veya sonraki birkaç tur boyunca kendilerini enerji açığına sokma riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Bir sürücüyle tekerlek tekerleğe mücadele etmek, bu yeni sistemin hem sürücüler hem de mühendisler tarafından nasıl kullanılacağının sadece bir yönü olacak. Çünkü bir tur boyunca, mücadeleler sırasında ve bir yarış mesafesi boyunca araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacaklar.

2026 motor düzenlemeleri 2008'den bu yana en fazla üreticiyi gridde bir araya getirirken, mevcut dört motor tedarikçisine Audi ve Ford (Red Bull Powertrains aracılığıyla) da katılacak.

Aralık ayında Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere, FIA ayrıca 2026 yılında araçları 40-50 kg arasında daha hafif hale getirmek için yeni şasi kuralları getirecek.

Araçlar daha kısa olacak ve aks mesafesi maksimum 3600 mm'den 3400 mm'ye düşürülecek. Araçlar ayrıca 10 cm daha dar olacak, yani 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek.

Mevcut araçlara göre bir diğer adım değişikliği de düzlüklerde sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için ekstra hareketli aero eklenmesi olacak.

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Matt Somerfield
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