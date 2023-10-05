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F1, 2026'da ağırlığı azaltmak için 18 inç janttan vazgeçebilir!

Formula 1, araçları daha hafif hale getirmek amacıyla 2026 yılında 18 inç janttan vazgeçmeyi düşünüyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
A Red Bull Racing mechanic wheels Pirelli tyres through the paddock

F1'in şefleri bir süredir 2026 için yeni kuralların olmazsa olmaz unsurlarından birinin araç ağırlığını azaltmak olduğunu söylüyor.

Yeni nesil motorlarla birlikte planlanan aktif aerodinami üzerinde çalışmalar devam ederken, giderek ağırlaşan araçların hafifletilmesine yönelik de planlar mevcut.

Geçtiğimiz ay Motorsport.com'a konuşan FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, 50 kg'lık bir azaltma hedefi belirlendiğini ve bu kapsamda lastik ebatlarının küçülebileceğini söylemişti.

Tombazis, "Daha küçük tekerlek boyutları, arka kanat ve aracın geneliyle, ağırlığı yaklaşık 50 kg azaltmayı hedefliyoruz."

"Dolayısıyla, daha küçük araçlar görmek mümkün olacak: daha kısa ve daha dar olacaklar. Şimdi tartışılması gereken çözümlerden bahsediyoruz."

"Yeni araçlar daha hafif oldukları için düzlükte daha hızlı gidecekler, ancak daha az yere basma gücü üretecekler."

"Dolayısıyla, yeterli performans sağlamak için hibrit ünitenin enerji geri kazanımını artırmamız gerekecek." dedi.

Tombazis'in sözlerinden, F1 2026 araçlarının vizyonu hakkında kabaca bir fikir edinmek mümkün.

Dingil mesafesinin 20 cm kısaltılacağı (3600 mm'den 3400 mm'ye) ve genişliğin 10 cm azaltılacağı (2000 mm'den 1900 mm'ye) konuşuluyor. 2016'da araç genişliği 1800 mm civarındaydı.

Ancak tekerlek boyutunun daha küçük olmasıyla ilgili tartışmalar ilgi çekici çünkü lastiklerin mevcut boyutlarının (ön taraf 305 mm genişliğindeyken arka 405 mm) azaltılmasıyla, araç performansı da doğrudan etkilenecek.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W12 tyre detail

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W12 tyre detail

Photo by: Pirelli

Daha küçük lastikler, 2026 güç ünitesi düzenlemelerinden kaynaklanan güç düşüşü nedeniyle, F1'in üzerinde çalışmak istediği alanlardan biri olan sürüklenmenin azaltılmasına da yardımcı olacak.

Fakat genişliğin azalması, yere daha az alan basağı için mekanik yol tutuşu azaltacak ve dolayısıyla performansta düşüş meydana gelecek.

Şu anda incelenen yol, lastik ebadını tamamen değiştirmek ve zemin etkisi döneminden beri F1'in önemli bir parçası olan 18 inç jantlardan uzaklaşmak gibi görünüyor.

Lastik ebadında yapılan değişikliğin 2022 yılında artan ağırlığa 14 kg'lık bir etkide bulunduğu tahmin ediliyor.

F1'e 2021'e kadar sporda kullanılan 13 inçlik jantlara geri dönmeyi düşünmüyor ancak 16 inçlik jantlara geçiş olabilir.

F1'in teknik şefi Pat Symonds geçtiğimiz günlerde Auto Motor Und Sport'a verdiği demeçte 50 kg'lık ağırlık azaltma hedefinin biraz iyimser olduğunu fakat 20 kg'lık bir azaltımın gerçekçi olduğunu belirtmişti.

Dolayısıyla ağırlığı azaltmanın bir yolu küçük lastiklere geçmek olabilir ve F1'in aklında 16 inçlik jantlara geçmek var.

Daha küçük jantlar daha hafif olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil araçların dış görünüşüne de etki edecek.

F1'in şefleri araçların ağırlığını azaltmanın yollarını ararken, bazı isimler bu kararın takıma bırakılmasını istiyor.

Pirelli Tyre

Pirelli Tyre

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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