F1, 2026'da 16 inç lastiklere geçmekten vazgeçiyor

Daha küçük jant boyutu, büyük ölçüde FIA'nın 2026 araçlarının toplam ağırlığını azaltmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu değişikliğe Pirelli hem pratiklik hem de potansiyel pazarlama etkisi nedeniyle karşı çıktı.

F1, 2022'de 13 inçten jantlardan 18 inçe geçerek daha geniş otomobil endüstrisinin eğilimine yaklaştı. Jantlardaki bir küçülme hem sporun imajı hem de teknoloji transferi açısından geriye doğru bir adım olarak görülüyor.

Yeni bir ebat aynı zamanda Pirelli'nin üretim sürecinde de büyük değişiklikler gerektirecek ve bu değişikliklerin 2025 yılında F1 araçlarıyla tam bir test programı başlatmak için zamanında yapılması gerekecek.

Ayrıca takımlar için yeni döneme girerken uğraşmak zorunda kalacakları diğer her konunun üzerine ek bir zorluk yaratacaktır.

2026 düzenlemeleri, teknik danışma komitesinin son toplantısında takımlar ve FIA tarafından tartışıldı.

Sonuç resmi olarak açıklanmamış olsa da, 18 inç jantlara bağlı kalınması, ancak biraz farklı lastik boyutu ve şekli üzerinde anlaşmaya varıldı.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Mario Isola, "Ebatların son hali konusunda anlaşmaya yakınız."

"Açıkçası tekerleği tasarlarken tüm paketi, frenleri, tekerleği, süspansiyonu, lastiği göz önünde bulundurmanız gerekiyor, bu yüzden nihai boyutlara yakın olduğumuza inanıyorum."

Pirelli tyre and wheel detail on a McLaren MCL38 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Yeni araç farklı olduğu için değişiklik yapmak zorundayız ve her durumda daha küçük bir lastik tasarlamamız gerekiyor."

"Tartışma 16 ve 18 inç lastikler arasında. Bizim tercihimiz 18 inçlik lastiklerde kalmak. Daha küçük lastiklerle ama yine de aynı jantla 18 inçte kalmak için geçerli nedenler olduğuna inanıyorum."

"Tartıştığımız şey bu, sadece biraz daha küçük çap, biraz daha düşük profil ve biraz daha dar lastik." dedi.

Isola, 16 inçe geçişin sağlayacağı muhtemel ağırlık tasarrufunu göz ardı ediyor.

Isola, "Ağırlık diye bir unsur var. Bunun tüm paketi ve tekerlekleri etkilediği açık. 16 ile 18 ve dar bir 18 inç lastik arasındaki fark çok büyük değil. Yani ağırlık unsuru var."

"Ama tek unsur bu değil. Performans unsuru da var. Çünkü çok daha küçük olan 16 inçlik lastiklere geçerseniz aşırı ısınma riski çok daha yüksek olur. Daha küçük bir çap, ısıyı farklı bir şekilde dağıtmanız anlamına gelir."

"Dolayısıyla, sürücülerin beklentilerine uygun bir lastik tasarlamak istediğimizde karşımıza çıkan pek çok unsur var. Performans açısından 18 inçlik lastik 16 inçlikten daha iyi." dedi.