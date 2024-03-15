Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

F1, 2026'da 16 inç lastiklere geçmekten vazgeçiyor

Formula 1, 16 inç lastiğe olası bir geçişin reddedilmesinin ardından 2026'da yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde 18 inç lastik boyutuna bağlı kalmaya hazırlanıyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
Pirelli tyres in the paddock

Pirelli tyres in the paddock

Mark Sutton / Motorsport Images

Daha küçük jant boyutu, büyük ölçüde FIA'nın 2026 araçlarının toplam ağırlığını azaltmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu değişikliğe Pirelli hem pratiklik hem de potansiyel pazarlama etkisi nedeniyle karşı çıktı.

F1, 2022'de 13 inçten jantlardan 18 inçe geçerek daha geniş otomobil endüstrisinin eğilimine yaklaştı. Jantlardaki bir küçülme hem sporun imajı hem de teknoloji transferi açısından geriye doğru bir adım olarak görülüyor.

Yeni bir ebat aynı zamanda Pirelli'nin üretim sürecinde de büyük değişiklikler gerektirecek ve bu değişikliklerin 2025 yılında F1 araçlarıyla tam bir test programı başlatmak için zamanında yapılması gerekecek.

Ayrıca takımlar için yeni döneme girerken uğraşmak zorunda kalacakları diğer her konunun üzerine ek bir zorluk yaratacaktır.

2026 düzenlemeleri, teknik danışma komitesinin son toplantısında takımlar ve FIA tarafından tartışıldı.

Sonuç resmi olarak açıklanmamış olsa da, 18 inç jantlara bağlı kalınması, ancak biraz farklı lastik boyutu ve şekli üzerinde anlaşmaya varıldı.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Mario Isola, "Ebatların son hali konusunda anlaşmaya yakınız." 

"Açıkçası tekerleği tasarlarken tüm paketi, frenleri, tekerleği, süspansiyonu, lastiği göz önünde bulundurmanız gerekiyor, bu yüzden nihai boyutlara yakın olduğumuza inanıyorum."

Pirelli tyre and wheel detail on a McLaren MCL38

Pirelli tyre and wheel detail on a McLaren MCL38

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Yeni araç farklı olduğu için değişiklik yapmak zorundayız ve her durumda daha küçük bir lastik tasarlamamız gerekiyor."

"Tartışma 16 ve 18 inç lastikler arasında. Bizim tercihimiz 18 inçlik lastiklerde kalmak. Daha küçük lastiklerle ama yine de aynı jantla 18 inçte kalmak için geçerli nedenler olduğuna inanıyorum."

"Tartıştığımız şey bu, sadece biraz daha küçük çap, biraz daha düşük profil ve biraz daha dar lastik." dedi.

Isola, 16 inçe geçişin sağlayacağı muhtemel ağırlık tasarrufunu göz ardı ediyor.

Isola, "Ağırlık diye bir unsur var. Bunun tüm paketi ve tekerlekleri etkilediği açık. 16 ile 18 ve dar bir 18 inç lastik arasındaki fark çok büyük değil. Yani ağırlık unsuru var."

"Ama tek unsur bu değil. Performans unsuru da var. Çünkü çok daha küçük olan 16 inçlik lastiklere geçerseniz aşırı ısınma riski çok daha yüksek olur. Daha küçük bir çap, ısıyı farklı bir şekilde dağıtmanız anlamına gelir."

"Dolayısıyla, sürücülerin beklentilerine uygun bir lastik tasarlamak istediğimizde karşımıza çıkan pek çok unsur var. Performans açısından 18 inçlik lastik 16 inçlikten daha iyi." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alpine'de, McLaren'in yaptığı geri dönüşü tekrarlama beklentileri azaldı
Sonraki haber Smedley: "2008 sezonu artık geride kaldı, geriye bakmak istemiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"

Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"

Formula 1
Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor" Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi? Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Raikkonen'in eski yarış mühendisi, nasıl F1 TV yorumcusu oldu?

Raikkonen'in eski yarış mühendisi, nasıl F1 TV yorumcusu oldu?

F1 Formula 1
Raikkonen'in eski yarış mühendisi, nasıl F1 TV yorumcusu oldu? Raikkonen'in eski yarış mühendisi, nasıl F1 TV yorumcusu oldu?
Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

FE Formula E
Sao Paulo ePrix
Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti
Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"

Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"

F1 Formula 1
Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor" Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"
Jordan: "Şu an Alpine'i izlemek utanç verici"

Jordan: "Şu an Alpine'i izlemek utanç verici"

F1 Formula 1
Jordan: "Şu an Alpine'i izlemek utanç verici" Jordan: "Şu an Alpine'i izlemek utanç verici"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye