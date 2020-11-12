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Formula 1 / Son dakika

F1, 2026 ve sonrasında da hibrit motorları kullanmaya devam edecek

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F1, 2026 ve sonrasında da hibrit motorları kullanmaya devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1, sürdürülebilir yakıtlara yönelik girişimin çevre üzerinde dramatik bir olumlu etkiye sahip olabileceğine inandığı için, gelecek dönemde hibrit motorları kullanmaya devam edecek.

F1, en geç 2026'da yeni motor formülüne geçiş yapacak. Takımlar, o döneme kadar mevcut turbo V6 motorların kullanılması konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Honda'nın 2021 sonrasında F1'den çekilme kararı almasının ardından F1'in elektrik ya da hidrojenli motor gibi daha radikal bir değişiklik yapabileceği düşünülüyordu. Ancak F1, bugün yapmış olduğu duyuruda yeni nesil hibrit motorlarla devam etmenin doğru olduğuna inandıklarını, bu yüzden hibrit motorları kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

F1, tamamen yeni motora yönelmek yerine sürdürülebilir yakıtlar konusunda sınırları zorlaması gerektiğine, bu sistemleri normal otomobillere transfer etmeye odaklanmaları gerektiğine inanıyor.

Açıklamada, "Sporun en görünür yanı, sürdürülebilir olması ve gerçek dünyanın ondan faydalanması. Dünyadaki 1.1 milyar aracın 1 milyardan fazlasının içten yanmalı motorlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan küresel manada otomobillerin karbon emisyonunu azaltacak teknolojilere liderlik edebilme fırsatımız var."

"Ayrıca gelecekte motor teknolojileri açısından tek bir çözüm olacağına inanmıyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir yakıtlı hibrit motorların spor ve otomobil sektörü için çok önemli olacağına inanıyoruz." sözlerine yer verildi.

 

F1, FIA ile ortaklaşa sürdürülebilir yakıtları kullanarak gelecekteki motor teknolojilerinin araştırılması için bir çalışma grubu kurdu.

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bu grup içerisinde motor üreticilerinden ve enerji tedarikçilerinden uzmanlar olacak. Aynı zamanda bağımsız araştırma gruplarının uzmanlıklarından da faydalanacağız."

F1 ayrıca, sporun karbon ayak izini azaltma çalışmalarında nasıl ilerleme kaydettiğini açıkladı.

F1, sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları sayesinde FIA'dan ödül kazandı.  Karbon ayak izini azaltmak için yarışlar için gerekli yayınların bir bölümünün F1'in merkezi olan Biggin Hill'den yürütülmesi sağlandı. Bu sayede piste giden çalışan ve kargo sayısında 1/3 azalma oldu.

2021'den itibaren padoktaki tek kullanımlık plastik şişe kullanımı ve yemek israfı konusunda ciddi azalma olması konusunda F1, FIA ve takımlar anlaşmaya vardılar.

F1, 2030'a kadar sıfır karbon ayak izine sahip olmayı hedefliyor olsa da Red Bull bu konuda kendi planlarının olduğunu ve emisyonu dramatik bir şekilde azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Red Bull, yeni "No Bull" projesi ile bu sezondan itibaren sıfır karbonlu olmayı ve gelecek sene 23 yarışlık takvimde CO2 emisyonunu 5000 ton azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Gold Standart ile ortak bir çalışma yürütüyor.

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Editör Jonathan Noble

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