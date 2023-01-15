F1, 2026 kurallarıyla birlikte yeni üreticilere eşit şartlar sunmayı hedefliyor

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2026 sezonunda 12 yıllık bir aranın ardından motor kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan F1, 2030 sezonuna kadar karbon nötr olma çabasının bir parçası olarak elektrik gücüne ve sürdürülebilir yakıtlara odaklanacak.

Değişiklikler, spora ilgi gösteren üretici sayısının artmasına, hatta Audi aracılığıyla Volkswagen Grubu'nu F1'e giriş yapmasına yol açtı. Kardeş marka Porsche ise Red Bull ile planlanan ortaklığının suya düşmesine rağmen ilgisini kaybetmiş değil.

Geçmişte, F1'e motor tedarikçisi olarak girmek isteyen üreticilerin karşılaştığı en büyük engellerden biri, halihazırda gridde yer alan üreticilere yetişme zorluğuydu.

Bu durumun en büyük örneği, 2015 sezonunda spora dönen ve ilk dört sezonu ciddi sorunların gölgesinde geçiren Honda.

Cumartesi günü Birmingham'daki Autosport International'da konuşan F1 teknik direktörü Pat Symonds, yeni motor üreticilerine eşit şartlar sunmayı amaçladıklarını söylüyor.

Symonds, "Yeni düzenlemelerle birçok üst düzey hedef belirledik, bunlardan biri de 2026'da devreye girecek güç ünitesi kurallarıyla birlikte spora giriş yapacak yeni üreticilere eşit şartlar sunmak."

"Mevcut bir F1 motorundaki yanma, geleneksel bir motoridaki yanmadan çok ama çok farklı. Neredeyse benzinle çalışan bir dizel motor kullanıyor gibiyiz, oldukça karmaşık."

"Yıllardır yarış motorları tasarlıyorsanız ve aniden bir F1 motoru yapmanız isteniyorsa, bu oldukça farklı bir maceraya atılmanız anlamına gelir."

"Bu yüzden şartları eşitlemek istedik, nitekim Audi, Porsche, Cadillac gibi üreticiler ilgi göstermeye başladı, ismini veremeyeceğim başka üreticiler de mevcut -bu kötü bir şey değil."

"Bu isimlerin sporda yer alması oldukça iyi." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Üreticilerin ilgi göstermesinin bir diğer sebebi de FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in gridi genişletmek konusundaki hevesi -hatta bu konuda bir İlgi Beyanı süreci dahi başlatıldı.

F1'e değer kattıkları sürece yeni takımları ve gride daha fazla araç eklenmesini memnuniyetle karşılayacağını söyleyen Symonds, tüm bu ilgi karşısında şaşkın değil.

Symonds, "Kaliteli olmaları koşuluyla daha fazla araca sahip olmanın bir zararı yok. 2011'deki HRT gibi bir takım istemiyoruz."

"Ancak spor şu anda inanılmaz başarılı, dolayısıyla insanların bu işe dahil olmak istemesine şaşmamalı çünkü son beş yılda sporu bir maliyet merkezi olmaktan çıkarıp bir kar merkezine dönüştürdük ve bu oldukça önemli bir şey.

"Bu yüzden yeni üreticilerin ilgisine şaşırmadım." dedi.