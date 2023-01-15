F1, 2026 kurallarını önümüzdeki aylarda görüşecek
Formula 1'in teknik patronu Paty Symonds, 2026 yılı ve sonrasında kullanılacak olan yönetmelikleri bu ayın sonunda ve sonraki aylarda görüşeceklerini söyledi.
Formula 1 teknik düzenlemelerinde yapılacak bir sonraki büyük değişiklik, 2026 yılında olacak ve araçların yine büyük oranda değişmesi bekleniyor.
F1 daha kısa, hafif ve kompakt araçlar planlıyor. Böylece pist üstündeki mücadelelerin artacağı görüşündeler.
Ayrıca 2026 için düşünülen ve henüz açıklanmayan pek çok fikir de var. Tüm bunlar önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak gibi görünüyor.
F1'in teknik direktörü Pat Symonds, 2026 sezonu için planlanan teknik düzenlemelerin Ocak ayında, Cenevre'de yapılacak toplantıda tartışılacağını ve bunun önümüzdeki süreçte devam edeceğini dile getirdi.
Symonds, "Güç ünitesi düzenlemeleri yayınlandı fakat iş bitmedi."
"Şimdi her şeyi düzene sokuyoruz. Birkaç yıldır şasiye ilişkin temel kurallar üzerinde çalışıyoruz."
"25 Ocak'ta Cenevre'de takımlarla bir toplantı yapacağız ve burada 2026'da uygulamak istediğimiz fikirleri sunacağız. Sonrasında da onların bu konudaki görüşlerini alacağız."
"Takımlar ne kadar erken çalışmaya başlarsa o kadar iyi olur."
"Geçmişte her yıl bir araç üzerinde çalışırken geçen yıldan daha iyi olacağını ama gelecekten daha kötü olacağını biliyordum."
"Dolayısıyla bu işe ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur." dedi.
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