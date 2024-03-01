F1, 2026 itibariyle Avrupa yarışlarında "rotasyona gitmeye" hazırlanıyor

Son aylarda, özellikle Avrupa dışındaki yarışların kontratı uzun vadeli olarak uzatıldı fakat Zandvoort, Spa, Imola, Monza ve Monako'nun anlaşmaları 2025 sonunda bitiyor.

Madrid, 2026'dan itibaren İspanya GP'sinin yeni yeri olarak ilan edildi ancak Barselona'nın da o yıl için bir opsiyonu var.

Bir süredir rotasyondan bahsediliyordu; Hollanda ve Belçika yarışları büyük olasılıkla dönüşümlü olarak yapılacak.

Bu durumda takvim 23 yarışa düşecek ve F1, istediği takdirde Barselona'yı da yeni takvime dahil edebilecek. Fakat şu anda böyle bir plan yapılmıyor ve eğer 24 yarışa çıkılırsa, yeni bir yarışın takvime eklenmesi planlanıyor. F1'in seçenekleri arasında Güney Kore var.

Domenicali'ye 2026 sorulduğunda şöyle dedi: "2026 -Özellikle Avrupa'da- farklı seçeneklerimizin olduğu pek çok Grand Prix'nin olacağı bir sene olacak."

"Madrid'in bizim için çok önemli bir şeyi gösterdiğini düşünüyorum; herkesin 'Avrupa'dan çıkmalıyız çünkü artık ilgi yok' diye düşündüğü bu kıtada F1'e olan ilginin devam ettiğini gördük."

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Liberty Media Corporation CEO'su Greg Maffei ve FIA Başkanı Mohammed bin Sulayem gridde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rotasyonu ima ederek şunları ekledi: "Bence 2026'da ilginç bir şey göreceksiniz. Avrupa'daki diğer organizatörlerle yakında duyurulacak bir şey yapmak için görüşüyoruz."

"Fakat Madrid büyük bir destek olacak. Çünkü etkinlik, taraftarlara bu etkinliği inanılmaz şekilde yaşama fırsatı vermek için kongre alanı çevresinde olacağımız bir yerde düzenlenecek."

"Tabii ki şu ana kadar İspanya'daki odak nokta Barselona. Önümüzdeki birkaç yıl içinde orada iyi bir Grand Prix düzenlemek için büyük bir kararlılık var."

Son dönemde yapılan uzun vadeli sözleşme uzatmalarıyla ilgili olarak da konuşan Domenicali, şunları söyledi: "Sanırım her zaman olduğu gibi sözleşme yenileme kararını alırken göz önünde bulundurmamız gereken pek çok unsur var."

"Her şeyden önce işin mali boyutu önemli."

"Bu pazarlardaki istikrarımız için inanılmaz bir fırsat olduğunu düşündüğümüz bazı organizatörlerle istikrar yakalayabilmiş olmamız da dikkate alınması gereken önemli bir unsur."

"Son yıllarda bazı organizatörlerle inanılmaz anlaşmalar yapabilmiş olmamız, bir yandan bunun çok ilginç bir mali paket olduğu anlamına geliyor."

"Ancak öte yandan, reklam ücretiyle ilgili olanın yanı sıra işimizi başka alanlarda da geliştirmek için inanılmaz bir fırsat var. Bizim yaklaşımımız da bu yönde."

Domenicali 24 yarışın üzerine çıkma arzusu olmadığında ısrar ediyor.

"Takvimi nasıl bölgeselleştirdiğimize bakarsanız, Avrupa merkezli olmaktan çıkıp dünya çapında bir gelişmeye doğru gittiğimizi görürsünüz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor."

"Sadece 24 yarışın doğru sayı olduğuna inandığımızı teyit etmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, 2026'dan başlayarak önümüzdeki birkaç yıl içinde pazarda kullanmayı istediğimiz bazı fırsatlarımız olması için doğru şekilde hareket edeceğiz."