F1 2026: Elektrik gücü artacak, araçlar kısalacak, vites sayısı azalacak

2026 yılındaki yeni Formula 1 dönemi hâlâ çok uzakta. Fakat sandığınız kadar uzakta değil.

Düzenlemeler henüz kesinleşmese de şimdiden yeni araçların ya da güç ünitelerinin yönü hakkında eleştiriler var. Red Bull patronu Christian Horner, bunun şovu olumsuz etkileyecek olmasından ötürü ağırlığın daha da artmasına ve elektrik gücüne daha fazla ağırlık verilmesine karşı çıkıyor..

Auto Motor und Sport bu konuda yeni bilgilere ulaştı ve bunları güzel bir analizle açıkladı.

2026 yılı itibariyle güç üniteleri artık sürdürülebilir yakıtlarla çalışacak. İçten yanmalı motor korunacak fakat elektrik gücüne daha fazla önem verilecek.

Mevcut güç ünitesinde yer alan MGU-K ünitesi, toplam 120 kW yani 163 beygir elektrik gücü üretiyor. 2026 yılında MGU-K kalkacak fakat yeni sistemle 350 kW yani yaklaşık 475 beygir elektrik gücü üretilecek. Bunun elbette sonuçları olacak. Zaten çok ağır olan güç ünitelerinin ağırlığı 40 kg artacak ve 190 kg'a ulaşacak.

Horner'ın korkusu elektrik gücü nedeniyle araçların hantallaşması ve güç ünitesi tarafındaki olumsuzlukları, şasi ile telafi etmek zorunda kalmaları.

Red Bull'un patronu, elektrik enerjisi ve içten yanmalı motorun ürettiği güç arasında benzer bir oran olmasını istiyor. Dolayısıyla şu anki güç dağılımının doğru olmadığını düşünüyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

Horner, "İçten yanmalı motor, bataryayı şarj etmeye çalışan bir jeneratör haline gelmemeli. Sürücülerin bataryaları şarj etmek için düzlüklerde vites küçültmek zorunda kalmasını göze alamayız."

"Elektrik gücünün, içten yanmalı motor gücüne oranını düzelterek bunu önleyebiliriz. Çok fazla olması gerekmez. İçten yanmalı motor yönünde yüzde beş ila on arasında bir oran yardımcı olacaktır. Bu da şasi kuralları için daha iyi bir platform yaratacaktır." dedi.

Horner'ın Avusturya'daki sözlerinin ardından diğer üreticiler de hemen harekete geçti. Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un eleştirilerinin yersiz olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre Red Bull sadece kendi projesini düşünerek böyle diyor.

Hatta bir takım yöneticisi, Red Bull'un kuralları ertelemeyi tercih edeceğini söylüyor ve ekliyor: "Red Bull mevcut düzenlemelerle uzun yıllar devam etmemizi tercih eder. Red Bull'un sahip olduğu teknik avantaja sahip olsam ben de böyle yapardım."

Red Bull özellikle aktif aero konusunda endişeli ve geçişlerin azalabileceğini düşünüyor. Ancak Horner'ın bu konudaki yorumlarının da yine Red Bull'un çıkarları doğrultusunda yapıldığını söyleyenler hiç de az değil. Sonuçta Red Bull halihazırda en verimli aeroya ve DRS etkisine sahip. Bunu yeni dönemde yakalamaları pek kolay olmayacak.

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds Horner'ın endişelerinin abartılı olduğunu düşünenlerden birisi ve ona göre bu endişeler dokuz ay önceki simülasyonlara dayanıyor.

Symonds, "Bugün çok daha ilerideyiz ve gelecek yıl da çok daha ileride olacağız." dedi.

Symonds'a göre, son test sürüşündeki tur zamanları, şimdikilere benziyor ve sürüş özelliklerinde de çok az değişiklik görülmüş durumda.

Fakat hedeflenen 350 kW'a ulaşmak için daha fazla benzin yakılması gerekiyor. Üreticiler bu duruma kendileri düşmüş gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa Audi'den korktukları için, ön aksa ek bir enerji geri kazanım sistemi eklenmesini reddettiler.

F1 2021 kuralları Fotoğraf: Formula 1

Sonunda ağırlık argümanını kullandılar fakat Symonds bunun bir bahane olduğunu düşünüyor.

Symonds, ön tarafa 130 kW'lık iki jeneratör koymanın her şey dahil 18 kg'lık bir artışa neden olacağını söylüyor ve ekliyor: "Kalan 130 kW'ı da arkadan alabilirdik. Bu çözümle tank kapasitesini 110 kilogramdan 70 kilograma düşürebilir ve enerji üretmek için yakıt yakma işleminden tamamen vazgeçebilirdik."

Üreticilerin vetosu, yakıt tankı kapasitesinin yeniden 100 kilogramlık bir hacme çıkarılacağı anlamına geliyor. Bunun 30 kilogramı sadece elektrik gücü üretmek için kullanılacak. İçten yanmalı motor artık bugün olduğu gibi 560 kW (760 hp) değil, 400 ila 420 kW (545 ila 570 hp) arasında güç üretecek.

Fakat elektrik gücündeki artış nedeniyle güç üretimi aynı kalacak. Gelecekte, maksimum çıkışı yakıt miktarı değil, sağlanan enerji belirleyecek. Sınır artık saatte 100 kilogram yerine 3000 Megajoule olacak.

Ağırlık ise çözümü zor bir sorun olmaya devam ediyor. Daha büyük bataryalar, daha güçlü elektrik motoru ve MGU-H'nin ortadan kaldırılması sonrası 190 kilogramlık toplam ağırlık oluşmuş durumda. Fakat Symonds ağırlığın bir şekilde azalabileceği görüşünde.

Mercedes motor patronu Hywel Thomas da teknolojik özgürlük sayesinde 2026 bataryalarının şu ankine benzer boyut ve ağırlıkta olmasını bekliyor.

Bunun yanında, motorun getirdiği ağırlığı, aracın geri kalanı telafi etmek zorunda kalacak. Bunun ne kadar olacağı ise belirsiz.

Şu anda herkes aracın dingil mesafesinin 30 santimetre kısaltılması konusunda hemfikir görünüyor.

Ayrıca, FIA vites kutusunda da tasarruf yapmak istiyor. Bu kapsamda vites kutusu sekiz yerine altı vitesli olacak.