F1, 2026 araçlarının 50 kg daha hafif olmasını hedefliyor
Formula 1'in 2026 kuralları daha kısa, daha dar ve daha hafif araçlar üretme yolunda ilerliyor. Bu doğrultuda FIA, 2026 F1 araçlarında 50 kg'lık bir azalma hedefliyor.
Motor yarışlarının yönetim organı şu anda 2026'da başlayacak olan bir sonraki kurallar dönemi için ana hatlarıyla şasi düzenlemelerini uygulamaya koymaya çalışıyor.
Düzlüklerde sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için aktif aeroya doğru planlanan bir geçişin yanı sıra, FIA başka nelerin değişebileceği hakkında daha fazla ayrıntı sundu.
Motorsport.com'un İtalyan sitesine özel bir röportaj veren FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ana değişimin araç boyutlarında olacağını söyledi.
Tombazis, "Daha dar olacak tekerlek boyutlarıyla birlikte arka kanat ve genel olarak yapılacak değişikliklerle otomobilin ağırlığını yaklaşık 50 kg azaltmayı hedefliyoruz."
"Dolayısıyla, daha küçük tek koltuklu otomobiller görmek mümkün olacak: daha kısa ve daha dar. Ancak hâlâ tartışılması gereken çözümlerden bahsediyoruz."
"Otomobil diyetteyken viraj hızlarını biraz düşürebileceğiz. Daha hafif oldukları için düzlükte daha hızlı gidecekler, ancak daha az aerodinamik yük oluşturacaklar. Dolayısıyla, yeterli tur performansını sağlamak için hibridin enerji geri kazanımını artırmamız gerekecek." dedi.
Red Bull'un bu yılın başlarında birbiriyle yarışması imkansız 'Frankenstein otomobiller' potansiyeli konusunda uyarıda bulunması nedeniyle 2026 için planlanan değişiklikler tartışmalardan uzak kalmadı.
Hatta sürücülerin hibrit sistemlerini güçlendirmek için düzlüklerin yarısında vites düşürmek zorunda kalmalarından bile endişe ediliyordu.
Robert Shwartzman, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Tombazis, FIA'nın 2026'da yapılacak değişikliklerin işe yaramasını sağlamak için çok çaba sarf ettiğini açıkça belirtiyor.
Tombazis, "Enerji geri kazanımı ve yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini ve aerodinamik konfigürasyona bağlı olarak sollamanın nasıl yapılabileceğini anlamak için çok fazla çalışma yapıldı."
"Bu parametreleri değiştirerek birçok simülasyon gerçekleştirdik ve yeterli şekilde çalışıyor gibi görünen çözümler bulduk." dedi.
Tombazis, 2026 araçlarının performansı hakkında dile getirilen bazı endişelerin güncel simülasyon modellerine dayanmadığını öne sürüyor.
"Eğer 2026 güç üniteleri alınıp mevcut araçlara monte edilseydi, muhtemelen sonuç endişelenenlerin öne sürdüğü senaryo olurdu."
"Ancak son aylarda bir dizi çok olumlu gelişme elde ettik, bu nedenle yorumlar eski pozisyonları ifade ediyor. Ayrıca motor ve şasinin birlikte gelişmesi gerektiğini ve biri olmadan diğerini düşünmenin mümkün olmayacağını da dikkate almamız gerekiyor."
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