F1, 2026 araçlarında aktif aero kullanımına izin mi verecek?

Aktif aero ilk olarak yakıt verimliliğini arttırmanın bir yolu olarak konuşulmuştu; otomobiller düzlükler için düşük sürtünme konfigürasyonuna sahip olabilecek ve daha sonra virajlar için yüksek bastırma kuvveti ayarına geçebilecekti.

Ancak F1 bunun çok daha ötesine geçmeyi ve aktif aeroyu rekabeti arttırmak için serbest bırakmayı düşünüyor. Bu, büyük olasılıkla, düzlüklerde daha az kanat ya da virajlarda daha fazla kanat kullanarak takip kalitesini arttırmak için DRS'nin yerini alacak.

Geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan ve sportif direktör rolünden ayrılan Ross Brawn, yarış liderlerinin kolayca arayı açamamalarını sağlamak için bastırma kuvvetini azaltmanın bir yolu olarak potansiyel olarak kullanılmasının düşünüldüğünü açıkladı.

Autosport'a özel bir röportaj veren Brawn, F1 şeflerinin aktif aero'nun en iyi nasıl kullanılabileceğini düşünmeye başladıklarını söyledi.

Brawn, "2026 araçlarıyla ilgili en önemli tartışma konularından biri aktif aero kullanıp kullanmayacağımız. Bunun çok cazip bir verimlilik adımı olduğunu düşünüyorum.

"Bunun nasıl yapılabileceği ve güvenli ve öngörülebilir bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hala çözülmesi gereken bir konu. Ancak DRS'yi aktif aero olarak değerlendirebiliriz, dolayısıyla çoktan yarı yarıya aktif aero kullanıyoruz."

"Aktif aero sahibi araçlar takip sırasında öndeki aracı da etkileyecek. Önünüzdeki araca yaklaşmayı başarabilirseniz yere basma gücü kazanacaksınız, öndeki araç ise kaybedecek. Bunu bir taktiğe dönüştürmeyi başaran isimler ciddi fırsat kazanacak."

"Bunu yapacağımızı söylemiyorum ama karşımızda bir fırsat var. Dolayısıyla, sanırım 2026 araçlarında bir tür aktif aero yer alacak."

Aero paint on the rear wing of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images