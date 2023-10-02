F1 2026: Araçlar küçülecek, elektrik gücü artacak ve geçişler kolaylaşacak

Yeni Formula 1 dönemi adım adım yaklaşıyor ve 2026 yılındaki kural değişikliklerinin, 2022'ye oranla çok daha büyük olması bekleniyor. Çünkü yeni kurallarla hem güç üniteleri hem de aracın ana tasarımı değişecek.

Hibrit güç ünitesi kuralları büyük ölçüde ortaya çıktı. İçten yanmalı motorun mimarisi çok fazla değişmeyecek ve ünitenin minimum ağırlığı 130 kg olacak. Turbonun ağırlığı 12 kg, MGU-K en az 16 kg ve batarya 35 kg olacak. Bu da toplamda 193 kg'lık bir ağırlığa yol açacak, ki şimdiye kıyasla %23 daha ağır olacaklar.

Yeni dönemde %100 sürdürülebilir yakıtlar kullanılacak ve elektrik gücünün etkisi de üç katına çıkacak. Hal böyle olunca bataryadan 120 yerine 350 kW güç gelecek. Fakat güç kazanımı üretmesi için sadece MGU-K mevcut çünkü artık MGU-H ünitesi kullanılmayacak.

Bunun aracın geri kalanı üzerinde etkisi olacak. Bataryanın her turda net şekilde enerji üretimi yapması gerekiyor. Ayrıca elektrik gücü üretmek için benzin de yakmak gerekiyor. Uzmanlara göre yarışta kullanılacak 100 kg yakıtın 30'u kg'ı bataryayı şarj etmek için kullanılacak.

The new Audi Sport F1 concept car Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Araç ağırlığı

FIA araç ağırlığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyor ve yeni araçlar için kendisine net hedefler koydu.

Başlangıçta mevcut düzenlemeye göre 50 kg'lık bir azaltma hedeflenmişti ancak bunun -ilk yılda- 20 kg civarında olması bekleniyor.

Geri kalan 30 kg'lık azalma ise sonraki yıllarda ortaya çıkacak.

FIA'nın planları arasında minimum ağırlık sınırından vazgeçme de var. Hem FIA hem de F1 bu fikre sıcak bakıyor. Takımlar böyle bir şey olduğu takdirde parayı ağırlık ya da aerodinami alanından birine yatırmak zorunda kalacak. Bu da belirsizliğe yol açacak.

2022'nin başında Alfa Romeo, hafif araç sayesinde iyi performans sergilerken, Red Bull çok ağır olduğu için zorlanmıştı. Bu da sezona biraz heyecan katmıştı.

Yine de FIA'dan Nikolaz Tombazis ve Pat Symonds, bazı takımların süspansiyon konusunda fazla ileri gidebileceğini düşünüyorlar. Riski ortadan kaldırmak için çeşitli sınırlamalar getirilebilir.

Yere basma gücü azalacak, araçlar kısalacak

Yeni dönemde yere basma gücü ve aerodinamik sürüklenme önemli ölçüde azalacak. Bu aynı zamanda hava koridoru etkisini de azaltacak. Fakat geçiş daha kolay hale gelecek.

Güç üniteleri bugünden daha ağır olacağı için, hafifleme konusunda aracın geri kalanına odaklanılacak.

Bundan ötürü vites kutusu sekiz yerine altı vitese sahip olacak. Araçlar ve lastikler daha küçük olacak.

Genişlik 200 santimden 190 santime, dingil mesafesi ise 360 santimden 340 santime inecek. Pat Symonds 330 santime inmenin mümkün olduğunu düşünüyor fakat bazı takımlar buna sıcak bakmıyor.

Tüm bunlarla aracın yere basma gücü %40 oranında azalacak.

Aktif aerodinaminin düzlüklerde sürüklenmeyi iyice azaltması ve araçların bataryayı şarj etmek için çok uzun süre beklememesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, tüm bu değişime rağmen araçların hızının neredeyse hiç değişmeyeceğini öngörüyorlar.

İyi haber, yapay yardımcılar olmadan geçişin daha kolay olacak olması. Başka bir aracı takip etmek artık daha kolay olacak.

Bilgiler Auto Motor und Sport'a aittir.