Prime'a abone ol
Önceki / Pirelli, 2024 için C2 hamurunu değiştirmekten vazgeçebilir Sonraki / McLaren yeni rüzgar tüneliyle verimliliği arttıracak
Formula 1 / Katar GP Haberler

F1 2026: Araçlar küçülecek, elektrik gücü artacak ve geçişler kolaylaşacak

FIA ve Formula 1 mühendisleri, 2026 aracı üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Hedef her turda 350 kW'lık güç kazanımı yapmak! Bunun araç tasarımı üzerindeki etkisi büyük olacak. Auto Motor und Sport bu konuda bazı önemli detaylara ulaşmış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
F1 2022 car

Yeni Formula 1 dönemi adım adım yaklaşıyor ve 2026 yılındaki kural değişikliklerinin, 2022'ye oranla çok daha büyük olması bekleniyor. Çünkü yeni kurallarla hem güç üniteleri hem de aracın ana tasarımı değişecek.

Hibrit güç ünitesi kuralları büyük ölçüde ortaya çıktı. İçten yanmalı motorun mimarisi çok fazla değişmeyecek ve ünitenin minimum ağırlığı 130 kg olacak. Turbonun ağırlığı 12 kg, MGU-K en az 16 kg ve batarya 35 kg olacak.  Bu da toplamda 193 kg'lık bir ağırlığa yol açacak, ki şimdiye kıyasla %23 daha ağır olacaklar.

Yeni dönemde %100 sürdürülebilir yakıtlar kullanılacak ve elektrik gücünün etkisi de üç katına çıkacak. Hal böyle olunca bataryadan 120 yerine 350 kW güç gelecek. Fakat güç kazanımı üretmesi için sadece MGU-K mevcut çünkü artık MGU-H ünitesi kullanılmayacak.

Bunun aracın geri kalanı üzerinde etkisi olacak. Bataryanın her turda net şekilde enerji üretimi yapması gerekiyor. Ayrıca elektrik gücü üretmek için benzin de yakmak gerekiyor. Uzmanlara göre yarışta kullanılacak 100 kg yakıtın 30'u kg'ı bataryayı şarj etmek için kullanılacak.

The new Audi Sport F1 concept car

The new Audi Sport F1 concept car

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Araç ağırlığı

FIA araç ağırlığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyor ve yeni araçlar için kendisine net hedefler koydu.

Başlangıçta mevcut düzenlemeye göre 50 kg'lık bir azaltma hedeflenmişti ancak bunun -ilk yılda- 20 kg civarında olması bekleniyor.

Geri kalan 30 kg'lık azalma ise sonraki yıllarda ortaya çıkacak.

FIA'nın planları arasında minimum ağırlık sınırından vazgeçme de var. Hem FIA hem de F1 bu fikre sıcak bakıyor. Takımlar böyle bir şey olduğu takdirde parayı ağırlık ya da aerodinami alanından birine yatırmak zorunda kalacak. Bu da belirsizliğe yol açacak.

2022'nin başında Alfa Romeo, hafif araç sayesinde iyi performans sergilerken, Red Bull çok ağır olduğu için zorlanmıştı. Bu da sezona biraz heyecan katmıştı.

Yine de FIA'dan Nikolaz Tombazis ve Pat Symonds, bazı takımların süspansiyon konusunda fazla ileri gidebileceğini düşünüyorlar. Riski ortadan kaldırmak için çeşitli sınırlamalar getirilebilir.

Yere basma gücü azalacak, araçlar kısalacak

Yeni dönemde yere basma gücü ve aerodinamik sürüklenme önemli ölçüde azalacak. Bu aynı zamanda hava koridoru etkisini de azaltacak. Fakat geçiş daha kolay hale gelecek.

Güç üniteleri bugünden daha ağır olacağı için, hafifleme konusunda aracın geri kalanına odaklanılacak.

Bundan ötürü vites kutusu sekiz yerine altı vitese sahip olacak. Araçlar ve lastikler daha küçük olacak.

Genişlik 200 santimden 190 santime, dingil mesafesi ise 360 santimden 340 santime inecek. Pat Symonds 330 santime inmenin mümkün olduğunu düşünüyor fakat bazı takımlar buna sıcak bakmıyor.

Tüm bunlarla aracın yere basma gücü %40 oranında azalacak.

Aktif aerodinaminin düzlüklerde sürüklenmeyi iyice azaltması ve araçların bataryayı şarj etmek için çok uzun süre beklememesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, tüm bu değişime rağmen araçların hızının neredeyse hiç değişmeyeceğini öngörüyorlar.

İyi haber, yapay yardımcılar olmadan geçişin daha kolay olacak olması. Başka bir aracı takip etmek artık daha kolay olacak.

Bilgiler Auto Motor und Sport'a aittir.

paylaşım
yorumlar

Pirelli, 2024 için C2 hamurunu değiştirmekten vazgeçebilir

McLaren yeni rüzgar tüneliyle verimliliği arttıracak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Herbert: "Sainz, Audi'ye gitmeyi düşünmeli"

Herbert: "Sainz, Audi'ye gitmeyi düşünmeli"

Formula 1
Katar GP

Herbert: "Sainz, Audi'ye gitmeyi düşünmeli" Herbert: "Sainz, Audi'ye gitmeyi düşünmeli"

Leclerc: "Ferrari'ye inanıyorum"

Leclerc: "Ferrari'ye inanıyorum"

Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Ferrari'ye inanıyorum" Leclerc: "Ferrari'ye inanıyorum"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Formula 1
Katar GP

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Son Haberler

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

F1 Formula 1

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir" McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

F1 Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

F1 Formula 1
Katar GP

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım" Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi" Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol