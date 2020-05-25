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F1, 2025'te yeni güç ünitelerine geçmeyi ve MGU-H'ı kaldırmayı düşünüyor!

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F1, 2025'te yeni güç ünitelerine geçmeyi ve MGU-H'ı kaldırmayı düşünüyor!
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 17:28

FIA, 2025 yılında yeni bir güç ünitesine geçme planı yaparken, bu kapsamda MGU-H ünitesini kaldırmayı düşünüyor.

FIA geçmişte MGU-H'ı kaldırmak için çeşitli denemelerde bulundu ancak mevcut üreticilerin tamamı bu ünitenin kaldırılmasına karşı çıktı.

Ancak F1News'in kaynaklarına göre FIA, 2025 yılında tamamen yeni bir güç ünitesine geçecek ve yeni üreticileri şampiyonaya çekmek için maliyetleri düşürmek istiyor.

Hedeflere ulaşmak için alınan önlemlerin başında, ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren MGU-H ünitesinin kaldırılması geliyor.

Genel olarak MGU-H, mevcut güç ünitelerinin kalbi konumunda yer alıyor ve ünitenin en pahalı parçalarının başında geliyor. Tüm üreticiler başlangıçta, performansa ciddi bir etkisi olan bu üniteyi dayanıklı şekilde çalıştırmayı başaramadılar. Bu üreticilerden birisi de Honda'ydı.

Tüm üreticilerin 2025 yılına kadar MGU-H ile ilgili tüm sorunları çözmesi bekleniyor. Ancak yeni gelecek üreticilerin benzer bir üniteyi oluşturulması çok zor ve pahalı olacak. Bu nedenle FIA, ​​MGU-H ünitesinin kaldırılmasını istiyor.

Üreticiler şimdiye kadar bu ünitesinin devam etmesini istediler. Ama artık yeni üreticiler gelmesi için motorda değişiklik yapılması fikrini desteklemeleri gerekebilir.

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Editör Иван Матушкин

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