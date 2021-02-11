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Formula 1 / Son dakika

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor

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F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1, mevcut kurallar altında yeni düzenlemeyi onaylamasının ardından 2025'ten itibaren başlayacak yeni dönemde güçlü ve heyecan uyandıran motorlara sahip olma sözü verdi.

Takımlar, FIA ve F1 Yönetimi bugün F1 Komisyonu toplantısında bir araya geldi ve 2025'ten itibaren başlayacak yeni motor dönemi öncesindeki geçiş dönemi için masaya yatırılan motorların gelişiminin dondurulması teklifini onayladı.

Tüm takımlar, 2022'nin başından itibaren başlayacak motorların dondurulması konusuna onay verdiler. Bu sayede 2026'da spora girecek olan yeni motorlar bir sene önceye yani 2025'e alınmış oldu.

Yeni motor kurallarının bir sene önceye alınması ve mevcut motorların gelişiminin dondurulmasıyla, bir sonraki motorların gelişim zaman aralığı bir sene azalmış oldu. Bu sayede yeni motor için yapılacak harcamaların azalması bekleniyor.

F1, bir sonraki jenerasyon motorların turbo hibritler olacağı konusunda açık olsa da, mevcut motor konseptinin tamamen elden geçirilmesi için üst düzey bir çalışma grubu kurulacak.

Bu grubun içerisinde hem mevcut hem de potansiyel üreticiler ile yakıt tedarikçileri yer alacak.

2025'ten itibaren spora girecek motor kurallarının detaylarını belirlemek biraz zaman alacak olsa da taraflar yeni kuralların belli özellikleri üzerinde anlaşmaya vardılar.

 

Yeni motorlarda olacak özellikler;

  1. Çevreci olmalı, sosyal ve otomotiv alanlarıyla alakalı olmalı.
  2. Sürdürülebilir yakıtla çalışmalı
  3. Güçlü ve heyecan uyandıran güç üniteleri olmalı
  4. Harcamalar ciddi ölçüde azalmalı
  5. Yeni üreticiler için çekici olmalı

"Heyecan uyandıran" motor tanımı, mevcut güç ünitelerinin gürültü, doğal olarak vahşilik konusunda zayıf kalmasının ardından yapılmış gibi görünüyor.

Mevcut güç üniteleri, bir önceki nesil atmosferik V8 motorlardan çok daha sessiz olmalarının yanında aynı zamanda daha düşük devirlerde çalışıyorlar. Bu da izleyenler açısından mevcut araçların motor gücünü tam hissetmemelerine neden oluyor.

Turbo motorların daha vahşi ve daha gürültülü olması için devir limitinin ve yakıt akış oranının arttırılması ve egzozdan çıkan sesi büyük ölçüde boğan MGU-H'nin kaldırılması gerekebilir.

2022'den itibaren motorların gelişiminin dondurulması, Honda güç ünitesini devralacak Red Bull için iyi haber olabilir.

Diğer taraftan önümüzdeki dönemde motorların eşitlenmesi yönünde herhangi bir kural bulunmuyor. Bu durumda motorların dondurulduğu dönemde geride kalan bir üretici, kalan senelerde sıkıntı yaşayabilir.

Red Bull geçen sene performansların dengelenmesinden bahsetmişti ancak anlaşılan o ki bu konu ciddi bir şekilde görüşülmedi. Yani motor üreticileri, 2022'nin başından itibaren o dönemde kullanacakları motora adanmak zorunda kalacak.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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