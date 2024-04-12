Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!

2025 Formula 1 takvimi bugün itibariyle açıklanırken, yeni sezon Melbourne'de başlayacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Sam Bloxham / Motorsport Images

2025 Formula 1 sezonu 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

2025'te Ramazan ayı, Mart boyunca devam edeceği için yeni sezonun Melbourne'de başlamasına karar verildi.

Bunun bir sonucu olarak da Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına alındı.

Geleneksel yaz tatili Ağustos ayında devam edecek ve yaz arasından önceki son yarış Macaristan GP olacak.

Bu kapsamda Avustralya ve Çin yarışları arka arkaya koşulurken, sonrasında takımlar Japonya'ya gidecekler. Bu üç ülkeyi Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami ve Imola takip edecek.

F1, Monako, İspanya, Kanada, Avusturya, Britanya, Belçika ve Macaristan yarışlarıyla sezon arasına gidecek ve daha sonra Hollanda, Monza, Azerbaycan, Singapur, Austin, Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları düzenlenecek.

Böylelikle F1, tıpkı 2024'te olduğu gibi 2025'te de 24 yarışa sahip olacak.

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi: "2025, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. Yıldönümünü kutladığımız özel bir yıl olacak."

"Bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki 24 inanılmaz pisti ziyaret edip, dünya çapındaki milyonlarca taraftarımızın keyifle izleyeceği birinci sınıf bir mücadele sunacağız."

Tarih Ülke Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 ​​Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran ispanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya São Paulo
20-22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Chandhok: "Hulkenberg'in Audi'ye gitmesi akıllıca olur"
Sonraki haber Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"
Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

Formula 1
Japonya GP
Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

Son Haberler

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

F1 Formula 1
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

FE Formula E
Roma ePrix I
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye