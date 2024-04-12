F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!

2025 Formula 1 sezonu 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

2025'te Ramazan ayı, Mart boyunca devam edeceği için yeni sezonun Melbourne'de başlamasına karar verildi.

Bunun bir sonucu olarak da Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına alındı.

Geleneksel yaz tatili Ağustos ayında devam edecek ve yaz arasından önceki son yarış Macaristan GP olacak.

Bu kapsamda Avustralya ve Çin yarışları arka arkaya koşulurken, sonrasında takımlar Japonya'ya gidecekler. Bu üç ülkeyi Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami ve Imola takip edecek.

F1, Monako, İspanya, Kanada, Avusturya, Britanya, Belçika ve Macaristan yarışlarıyla sezon arasına gidecek ve daha sonra Hollanda, Monza, Azerbaycan, Singapur, Austin, Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları düzenlenecek.

Böylelikle F1, tıpkı 2024'te olduğu gibi 2025'te de 24 yarışa sahip olacak.

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi: "2025, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. Yıldönümünü kutladığımız özel bir yıl olacak."

"Bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki 24 inanılmaz pisti ziyaret edip, dünya çapındaki milyonlarca taraftarımızın keyifle izleyeceği birinci sınıf bir mücadele sunacağız."