F1, 2024'teki sprint yarışları için 'Grand Slam' fikrini değerlendiriyor

F1'in artık takvimine çeşitli sprint yarışlarını dahil etmeye tamamen kararlı olmasıyla birlikte yönetim, 2024'teki yarış hafta sonlarına daha fazla eğlence katmanın yolları hakkında düşünmeye başlıyor.

Grand Prix patronları önümüzdeki yıl için sprint yarışlarının sayısını altıda tutmaktan memnun olsalar da, Belçika Grand Prix hafta sonu için planlanan F1 Komisyonu toplantısı sprint planlarında yapılacak değişiklikleri tartışmaya hazır görünüyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, üzerinde çalışılan bir fikrin sprint hafta sonlarına özel bir 'Grand Slam' unsuru getirmek olduğunu açıkladı - bu, hem sprint hem de ana yarış için pole pozisyonu ve zafer kazanan herhangi bir pilota verilecek.

Domenicali, Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda gelecek yılki sprint planlarından bahsetti: "Altı sprint yarışı olacak ve bunları sanırım Eylül ayında açıklayacağız çünkü Belçika Grand Prix'sinin olduğu hafta sonu Formula 1 Komisyonu'nun bir toplantısı var."

"Grand Slam konsepti doğrultusunda yapmak istediğim bir öneri var. Hafta sonu boyunca iki pole ve iki yarış galibiyeti alan pilotlar, elde ettikleri sportif girişim için bir ödül almalılar."

'Grand Slam' fikri henüz ilk aşamalarında ve F1'in nihai ödülün ne olabileceğine odaklanmadan önce genel konsept hakkında takımlarla görüşmek istediği anlaşılıyor.

Bunun ekstra şampiyona puanları ile sonuçlanması pek mümkün görünmüyor, ancak bir pilotun bunu başarması durumunda özel bir kupa veya başka bir ödül verilebilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, with their Sprint trophies Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

'Grand Slam' fikrinin yanı sıra, F1 takımları sprint hafta sonları formatının gelecek yıl için iyileştirilip iyileştirilmeyeceğini de tartışmaya hazırlanıyor.

Lastik tahsisi ya da kapalı park kurallarının değiştirilip değiştirilmeyeceği ve hatta Pazar günkü yarışa daha iyi bir ivme kazandırmak için hafta sonlarının akışının değiştirilip değiştirilmeyeceği gibi konular inceleniyor.

Şu anda, bir sprint hafta sonunda Cumartesi günleri, sabah sprint sıralaması ve öğleden sonra daha kısa olan sprint yarışı ile tamamen bağımsız halde.

Bazı takım patronları tarafından önerilen bir fikir: Sprint hafta sonlarında Cuma günkü sıralamalarının Cumartesi sabahı yapılacak olan sprint yarışı için gridi belirlemesidir. Cumartesi öğleden sonrasının ise asıl yarışın sıralama turlarına ayrılması.

Sprint formatında herhangi bir değişiklik yapılması halinde bu durum, taraftarların kafasını karıştırma riski taşıyacak.

Ancak Domenicali, yaptıkları araştırmaların, formatta yapılacak bir değişikliğin pek çok kişinin kafasını karıştırma riski taşımadığını gösterdiğinde ısrar ediyor.

"Bu noktayı analiz ettik."

"Riskin, değişime çok daha açık olan yeni taraftarlardan ziyade, kendi alışkanlıkları olan sadık izleyicilerle ilgili olduğuna inanıyorum."

"Bununla birlikte, format cephesinde şu anda bir değişiklik yok. Altı hafta sonunda sprint yarışı yapmak ve uzun süredir bizimle olan taraftarların alışkanlıklarına saygı duymak istiyoruz."