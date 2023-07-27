F1, 2024'te sprint formatını yine değiştirmeyi düşünüyor!

2024 yılında sprint hafta sonlarında kullanılacak format bir kez daha değişecek gibi görünüyor. Nihai karar yarın Spa'da gerçekleştirilecek olan Formula 1 Komisyonu toplantısında alınacak.

Yine de FIA ve takımlar, Liberty Media'nın önerisini reddetmeleri için herhangi bir sebep görmüyorlar.

Şu anda kullanılan formatta cuma sabah antrenman seansı, öğleden sonra ise ana yarışın sıralama turları yapılıyor.

Cumartesi sabah sprint sıralama turları, öğleden sonra ise sprint yarışı gerçekleştiriliyor.

Gelecek sezonki formatta ise bazı değişiklikler olacak. Cuma sabah antrenman seansına ayrılmaya devam edecek. Öğleden sonra sprint sıralama turları gerçekleştirilecek.

Cumartesi sabahı artık sıralama turları değil, sprint yarışı düzenlenecek. Normalde sprint yarışları cumartesi öğleden sonra yapılıyordu.

Öğleden sonra ise pazar günkü yarışın gridini belirleyecek olan ana sıralama turları yapılacak.

Bu hafta sonu formatına ilginç bir durum katacak çünkü cumartesi günkü yarıştan sadece birkaç saat sonra sürücüler tekrar piste çıkacaklar ve sıralama seansına katılacaklar.

Liberty'nin düşündüğü yeni format:

Cuma

Antrenman seansı

Sprint sıralama turları

Cumartesi

Sprint yarışı

Ana yarışın sıralama turları

Pazar

Ana yarış