F1, 2024'te sprint formatını yine değiştirmeyi düşünüyor!
Liberty Media, 2024 yılından itibaren Sprint formatını bir kez daha değiştirmeyi gözden geçiyor. Bu kapsamda cumartesi günkü sprint yarışı sabah saatlerinde yapılabilir, öğleden sonra ise ana yarışın sıralama turları gerçekleştirilebilir.
2024 yılında sprint hafta sonlarında kullanılacak format bir kez daha değişecek gibi görünüyor. Nihai karar yarın Spa'da gerçekleştirilecek olan Formula 1 Komisyonu toplantısında alınacak.
Yine de FIA ve takımlar, Liberty Media'nın önerisini reddetmeleri için herhangi bir sebep görmüyorlar.
Şu anda kullanılan formatta cuma sabah antrenman seansı, öğleden sonra ise ana yarışın sıralama turları yapılıyor.
Cumartesi sabah sprint sıralama turları, öğleden sonra ise sprint yarışı gerçekleştiriliyor.
Gelecek sezonki formatta ise bazı değişiklikler olacak. Cuma sabah antrenman seansına ayrılmaya devam edecek. Öğleden sonra sprint sıralama turları gerçekleştirilecek.
Cumartesi sabahı artık sıralama turları değil, sprint yarışı düzenlenecek. Normalde sprint yarışları cumartesi öğleden sonra yapılıyordu.
Öğleden sonra ise pazar günkü yarışın gridini belirleyecek olan ana sıralama turları yapılacak.
Bu hafta sonu formatına ilginç bir durum katacak çünkü cumartesi günkü yarıştan sadece birkaç saat sonra sürücüler tekrar piste çıkacaklar ve sıralama seansına katılacaklar.
Liberty'nin düşündüğü yeni format:
Cuma
Antrenman seansı
Sprint sıralama turları
Cumartesi
Sprint yarışı
Ana yarışın sıralama turları
Pazar
Ana yarış
Son Haberler
Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"
Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız" Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!" Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı
Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı
Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!
Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı! Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar