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F1, 2024'te Sprint formatında değişiklik yapmayı görüşecek

Formula 1'in 2024 sezonu için hali hazırda uygulamada olan iki sıralama seansının yer değiştireceği bir sprint formatı revizyonu için takımlarla görüştüğü ortaya çıktı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, the rest of the field at the start of the Sprint race

F1 bu yıl için altı sprint hafta sonunun formatını değiştirdi. Bu değişiklik kapsamında Pazar günkü ana grand prix'nin sıralamasını belirleyen sprint yarışı yerine, sprint yarışı için Cumartesi günü ayrı bir sıralama seansı getirildi ve sprint programı, sadece cumartesi günü uygulanmasıyla ana yarıştan ayrıştırıldı.

Ancak Cuma günü ana yarış için yapılan sıralama ve Cumartesi günü bağımsız bir sprint günü olması nedeniyle hafta sonunun kesintiye uğrayan akışı taraftarlar arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Ayrıca Cuma günkü tek serbest antrenman seansından itibaren araçların kapalı park kurallarına tabi tutulması da takımları zor durumda bıraktı.

Taraftarlardan ve takımlardan gelen geri bildirimlerin ardından, F1 ve takımları arasında 2024 yılı için altı sprint hafta sonunu geleneksel grand prix programına daha uygun hale getirecek bir format revizyonu için görüşmeler başladı.

Önerilerden biri, Pazar günkü grand prix için sıralamanın Cumartesi öğleden sonraki tipik yerine dönmesi ve sprint yarışının Cumartesi sabahı yapılması.

Sprint yarışı için sıralamayı belirleyen sprint shootout ise tek bir serbest antrenman seansının ardından Cuma öğleden sonraya alınabilir.

Bu durum, takımların grand prix sıralaması öncesinde ayar değişiklikleri yapabilmeleri için Cumartesi sabahı sprint yarışından sonra kapalı park kurallarının yeniden açılmasına olanak sağlayabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Sprint yarışının başlangıcında pistin geri kalanı

Mercedes takım patronu Toto Wolff Sky Sports F1'e verdiği demeçte "Stefano [Domenicali, F1 CEO'su] ile konuştuk. Açıkçası, bu onun kararı, ancak o zaman daha kolay ilişkilendirebilirsiniz."

"Sprint sıralamalarını [Cuma günü] yaparsınız ve ardından yarış için ikinci sıralama yapılır, ki bu Cumartesi günü olur, saat iki bildiğimiz saatte. Bu da belki daha az karışıklık yaratır." dedi.

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough da mevcut formatın amaçlandığı kadar taraftar dostu olmadığını fark ettikten sonra önerilen değişiklikleri destekledi.

McCullough, "Açıkçası bu hafta Sportif Danışma Komitesi toplantısı yaptık ve sprint etkinliğini nasıl geliştirebileceğimize dair tartışmalar oldu."

"Sprint etkinliğinin getirilmesinin bir nedeni var, o da taraftarlar. Teknik açıdan bakıldığında, bu bir baş ağrısı, araç bir antrenman seansından sonra kapalı parka giriyor ve bu zor. Ancak ticari açıdan ve taraftarlar açısından heyecan verici unsurlar olduğunu düşünüyorum.

"Şimdiden düzenlemeler yapıldı ve bence biraz daha ince ayar yapılması gerekiyor çünkü Formula 1'i oldukça iyi anlayan ve takip eden babam bile bazen bana şöyle diyor: 'Hatırlatsana, Cuma günü ana yarış için sıralama mı var?"

"Bence bu seviyedeki birinin kafasında soru işaretleri varsa, taraftarların da kafası karışacaktır. Dolayısıyla bizim işimiz daha basit, daha iyi, daha anlaşılır bir format ortaya koymak ve yine de iki yarışın heyecanını yaşamak." dedi.

Ferrari sportif direktörü Diego Ioverno, takımlara Cumartesi sabahı sprint yarışı ile bir sonraki grand prix sıralama seansı arasında tepki vermeleri için yeterli zaman tanınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ioverno, "Eğer sprint yarışını Cumartesi sabahına alırsanız, o zaman takımların sorun çıkması halinde sıralama turlarında tepki verebilmeleri için yeterli boşluğu bıraktığınızdan emin olmalısınız".

"Masada başka seçenekler de var. Henüz kesin bir öneri yok ama hedefimiz FIA ve F1 formata karar verdikten sonra takımların birlikte çalışarak hem seyirciler için hem de bizim için iyi bir format yaratmak olacak çünkü bu oldukça zor bir iş." dedi.

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