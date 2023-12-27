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Formula 1
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F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2024 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 , the rest of the field at the start

2024 Formula 1 lansman tarihleri:

 

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
5 Şubat Birleşik Krallık Williams Mercedes VF-24 - -
5 Şubat İsviçre Sauber Ferrari C44 - -
7 Şubat Fransa Alpine Renault A524 - -
13 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
14 Şubat* Birleşik Krallık McLaren Mercedes Açıklanacak - -
14 Şubat* Almanya Mercedes  Mercedes W15 - -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri RBPT Honda Açıklanacak - -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-24 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR24 - -
Açıklanacak Avusturya Red Bull RBPT Honda RB20 - -
Bilgi:
  • McLaren ve Mercedes'in lansman tarihleri resmen doğrulanmadı.
  • Lansman hakkında bilgiler geldikçe tablo güncellenecek.
Aston Martin, AMR23, launch

Aston Martin, AMR23, launch

2024 Formula 1 test tarihleri:

Tarih Pist
21 - 23 Şubat

Bahreyn  Bahreyn

Bilgi:

  • Formula 1, yeni sezonda sadece üç günlük bir kış testine sahip olacak.
  • Test, önceki yıllarda olduğu gibi yine Bahreyn'deki Sakhir pistinde gerçekleştirilecek.
Sakhir Tower

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sakhir Tower

2024 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
2 Mart 2024 Bahreyn Bahreyn Sakhir
9 Mart 2024 Suudi Arabistan Suudi Arabistan Cidde
24 Mart 2024 Avustralya Avustralya Melbourne
7 Nisan 2024 Japonya Japonya Suzuka
21 Nisan 2024 China Çin* Şanghay
5 Mayıs 2024 Amerika Birleşik Devletleri Miami* Miami
19 Mayıs 2024 İtalya Emilia Romagna Imola
26 Mayıs 2024  Monako Monako  Monako
9  Haziran 2024 Kanada Kanada Montreal
23 Haziran 2024  ispanya İspanya  Barselona 
30 Haziran 2024 Avusturya Avusturya* Spielberg
7 Temmuz 2024 Birleşik Krallık Britanya Silverstone
21 Temmuz 2024 Macaristan Macaristan Budapeşte
28 Temmuz 2024 Belçika Belçika Spa-Francorchamps
25 Ağustos 2024 Hollanda Hollanda Zandvoort
1 Eylül 2024 İtalya İtalya Monza
15 Eylül 2024 Azerbaycan Azerbaycan Bakü
22 Eylül 2024 Singapur Singapur Marina Bay
20 Ekim 2024 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri* Austin
27 Ekim 2024 Meksika Meksika Meksika
3 Kasım 2024 Brezilya Brezilya* Sao Paulo
23 Kasım 2024 Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas Las Vegas
1 Aralık 2024 Qatar Katar* Losail
8 Aralık 2024 Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Yas Marina

Neler yeni:

  • F1, 24 yarışla tüm zamanların en uzun takvimine sahip olacak.
  • Çin, 2018'den sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak.
  • Bakü artık sezonun ilk bölümünde değil, yaz arasından sonra gerçekleştirilecek.
  • Japonya uzun yıllar sonra ilk kez takvimin son bölümünde değil, ilk bölümünde gerçekleştirilecek; yarış 7 Nisan için planlandı.
  • Barselona yarışı artık Haziran ayının sonunda yapılacak.
  • Çin, Miami, Avusturya, Amerika, Brezilya ve Katar Grand Prix'leri "sprint hafta sonlarına" ev sahipliği yapacak.
Shanghai start/finish düzlüğü

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Shanghai start/finish düzlüğü

2024 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:

No Pilot Takım Motor
#1  Max Verstappen Red Bull RBPT Honda
#11  Sergio Perez Red Bull RBPT Honda
#44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
#63  George Russell  Mercedes Mercedes
#16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari
#55  Carlos Sainz Ferrari Ferrari
#4  Lando Norris McLaren Mercedes
#81  Oscar Piastri McLaren Mercedes
#10  Pierre Gasly Alpine Renault
#31  Esteban Ocon Alpine Renault
#3  Daniel Ricciardo AlphaTauri RBPT Honda
#22 Japonya Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT Honda
#14 ispanya Fernando Alonso Aston Martin Mercedes
#18  Lance Stroll Aston Martin Mercedes
#2 Amerika Birleşik Devletleri Logan Sargeant Williams Mercedes
#23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes
#24 China Guanyu Zhou Sauber Ferrari
#77  Valtteri Bottas
 Sauber Ferrari
#20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari
#27  Nico Hulkenberg Haas Ferrari

Neler yeni?

  • Gelecek yıl 10 takımın tamamı yine gridde olacak ve sürücü kadrolarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.
  • Alfa Romeo yeni sezonda herhangi bir takımın sponsoru olmayacak; 2023 yılındaki Alfa Romeo takımının adı Sauber'e dönecek.
  • AlphaTauri'nin yeni adı ilerleyen dönemde açıklanacak.
  • Max Verstappen, önceki yıllarda olduğu gibi yine 1 numara ile yarışacak.
2023 drivers lineup on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2023 drivers lineup on the grid

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