F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
2024 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.
2024 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|5 Şubat
|Williams
|Mercedes
|VF-24
|-
|-
|5 Şubat
|Sauber
|Ferrari
|C44
|-
|-
|7 Şubat
|Alpine
|Renault
|A524
|-
|-
|13 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|-
|-
|14 Şubat*
|McLaren
|Mercedes
|Açıklanacak
|-
|-
|14 Şubat*
|Mercedes
|Mercedes
|W15
|-
|-
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|RBPT Honda
|Açıklanacak
|-
|-
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|VF-24
|-
|-
|Açıklanacak
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR24
|-
|-
|Açıklanacak
|Red Bull
|RBPT Honda
|RB20
|-
|-
- McLaren ve Mercedes'in lansman tarihleri resmen doğrulanmadı.
- Lansman hakkında bilgiler geldikçe tablo güncellenecek.
Aston Martin, AMR23, launch
2024 Formula 1 test tarihleri:
|Tarih
|Pist
|21 - 23 Şubat
|
Bahreyn
Bilgi:
- Formula 1, yeni sezonda sadece üç günlük bir kış testine sahip olacak.
- Test, önceki yıllarda olduğu gibi yine Bahreyn'deki Sakhir pistinde gerçekleştirilecek.
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sakhir Tower
2024 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|2 Mart 2024
|Bahreyn
|Sakhir
|9 Mart 2024
|Suudi Arabistan
|Cidde
|24 Mart 2024
|Avustralya
|Melbourne
|7 Nisan 2024
|Japonya
|Suzuka
|21 Nisan 2024
|Çin*
|Şanghay
|5 Mayıs 2024
|Miami*
|Miami
|19 Mayıs 2024
|Emilia Romagna
|Imola
|26 Mayıs 2024
|Monako
|Monako
|9 Haziran 2024
|Kanada
|Montreal
|23 Haziran 2024
|İspanya
|Barselona
|30 Haziran 2024
|Avusturya*
|Spielberg
|7 Temmuz 2024
|Britanya
|Silverstone
|21 Temmuz 2024
|Macaristan
|Budapeşte
|28 Temmuz 2024
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|25 Ağustos 2024
|Hollanda
|Zandvoort
|1 Eylül 2024
|İtalya
|Monza
|15 Eylül 2024
|Azerbaycan
|Bakü
|22 Eylül 2024
|Singapur
|Marina Bay
|20 Ekim 2024
|Amerika Birleşik Devletleri*
|Austin
|27 Ekim 2024
|Meksika
|Meksika
|3 Kasım 2024
|Brezilya*
|Sao Paulo
|23 Kasım 2024
|Las Vegas
|Las Vegas
|1 Aralık 2024
|Katar*
|Losail
|8 Aralık 2024
|Abu Dhabi
|Yas Marina
Neler yeni:
- F1, 24 yarışla tüm zamanların en uzun takvimine sahip olacak.
- Çin, 2018'den sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak.
- Bakü artık sezonun ilk bölümünde değil, yaz arasından sonra gerçekleştirilecek.
- Japonya uzun yıllar sonra ilk kez takvimin son bölümünde değil, ilk bölümünde gerçekleştirilecek; yarış 7 Nisan için planlandı.
- Barselona yarışı artık Haziran ayının sonunda yapılacak.
- Çin, Miami, Avusturya, Amerika, Brezilya ve Katar Grand Prix'leri "sprint hafta sonlarına" ev sahipliği yapacak.
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Shanghai start/finish düzlüğü
2024 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:
|No
|Pilot
|Takım
|Motor
|#1
|Max Verstappen
|Red Bull
|RBPT Honda
|#11
|Sergio Perez
|Red Bull
|RBPT Honda
|#44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|#63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|#16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|#55
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|#4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|#81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|#10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|#31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|#3
|Daniel Ricciardo
|AlphaTauri
|RBPT Honda
|#22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|RBPT Honda
|#14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|#18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|#2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|#23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|#24
|Guanyu Zhou
|Sauber
|Ferrari
|#77
| Valtteri Bottas
|Sauber
|Ferrari
|#20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|#27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
Neler yeni?
- Gelecek yıl 10 takımın tamamı yine gridde olacak ve sürücü kadrolarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.
- Alfa Romeo yeni sezonda herhangi bir takımın sponsoru olmayacak; 2023 yılındaki Alfa Romeo takımının adı Sauber'e dönecek.
- AlphaTauri'nin yeni adı ilerleyen dönemde açıklanacak.
- Max Verstappen, önceki yıllarda olduğu gibi yine 1 numara ile yarışacak.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2023 drivers lineup on the grid
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