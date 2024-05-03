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Formula 1

F1, 2024 Las Vegas GP için 10,000 "sırt çantalı" bileti satacak

Formula 1, 2024 Las Vegas Grand Prix'si için bilet satış yaklaşımını değiştirdi ve mevcut birçok taraftarı izole ettiğini fark ettikten sonra 10.000 "sırt çantalı" yani daha ekonomik sınıf biletine onay verdi.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19,Charles Leclerc, Ferrari SF-23George Russell, Mercedes-AMG,Pierre Gasly, Alpine A5223c=,Sergio Perez, Red Bull Racing RB19,Logan Sargeant, Williams W45,=14c

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport Business

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F1, 41 yıl sonra ilk kez bir grand prix için Vegas'a döndü. 2023'teki yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen, şehrin ünlü Strip'ini de içeren yeni bir pistte kazandı.

Ancak etkinlik, bazı ilk bilet paketlerinin sadece Perşembe günkü antrenmanlar için 1.000 dolara yakın bir fiyata mal olması ve etkinliğe yaklaştıkça fiyatların önemli ölçüde düşmesi nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Etkinliğin CEO'su Renee Wilm'e göre bu karar, F1 ticari hakları sahibi Liberty Media'nın sahibi olduğu organizatör Las Vegas Grand Prix Inc'in pahalı ağırlama teklifleri açısından "birinci yılda Miami'de gördükleri öğrenimleri" uygulamaya çalışmasından kaynaklandı.

Bu hafta sonu yapılacak üçüncü Miami yarışı öncesinde Soho Beach House'daki Motorsport Stage'de konuşan Wilm'e, LVGP'nin geçen yıl F1 yarış organizatörü olarak gerçekleştirdiği ilk etkinlikten çıkardığı ana dersin ne olduğu soruldu.

Wilm, "Dünyanın dört bir yanından etkinliğimize dahil ettiğimiz en iyi uygulamalardan bazılarının nasıl çalıştığını gördük."

"Ama aynı zamanda taraftar deneyimi ve sportif açıdan çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz. Bu yüzden harika bir yarış olduğu için ne kadar gurur duysak azdır."

"Sanırım bizim için en büyük çıkarımlardan biri taraftar katılımı ve daha geniş bir taraftar yelpazesi aracılığıyla daha erişilebilir bir ürün merdiveni oluşturmaktı."

"Birinci yıl Miami'de gördüğümüz bazı derslere dayanarak padok dışında üst düzey, VIP ağırlamaya çok ağırlık verdik."

"Ve ne yazık ki, bu durum hayran kitlemizin çoğunun pistte olmak için bilet alamamasına yol açtı ve bu bizim yapmak istediğimiz bir şey değil - hayranlarımızı asla izole etmek istemiyoruz."

"Dolayısıyla bu yıl tamamen yenilendik ve yaklaşık 10.000 ilave, çok daha uygun fiyatlı bilet ekledik."

"Bazıları eğlenceye dönük, bazıları padoklara daha yakın, böylece pistin ilk virajlarının bir parçası olabiliyorsunuz."

"Flamingo Bölgesi'nde ise giriş seviyesindeki sırt çantalı gezginlerin etkinlikten gerçekten keyif almalarını sağlamak için çok daha düşük fiyatlı biletler var." şeklinde konuştu.

Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

LVGP Inc web sitesindeki biletlerde şu anda 2024 etkinliği için genel giriş biletleri 150 dolardan, en üst düzey konukseverlik paketleri ise 12.500 dolardan satışa sunuluyor.

Wilm ayrıca gelecekte "kişisel bir bakış açısıyla" Las Vegas GP'nin sezonun son yarışı olmasını istediğini söyledi.

2014'ten bu yana F1'in sezon finallerinin tümü Abu Dabi pistinde gerçekleşti.

Wilm, "Artık organizatör olmanın ne kadar zor olduğunu ilk elden biliyorum."

"Sanırım bu projeden çıkardığımız sonuçlardan biri, bu tür bir etkinlik düzenlemek için neler gerektiği konusunda bizi çok daha anlayışlı hale getirdi."

"Bence bu Las Vegas Grand Prix'si için inanılmaz bir fırsat olurdu ama Orta Doğu'daki ortaklarımızdan da büyük bir taviz olurdu." dedi.

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