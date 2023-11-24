Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!

Padokta mevcut sprint formatının umulduğu kadar eğlence sunmadığına dair artan görüşlerin ardından, takım patronları ve F1'in şefleri 2024 için format değişikliğini tartışmaya başladı.

Perşembe günü Abu Dabi'de yapılan F1 Komisyonu toplantısında, formatın - potansiyel olarak ters gridler ya da hafta sonu zaman çizelgesinin tamamen yenilenmesini içeren çeşitli fikirler doğrultusunda- değişmesi yönünde fikirbirliğine varıldı.

Fikirlerden biri, sprint sıralama turlarının Cuma öğleden sonra yapılması, ana yarışın sıralama seansının ise Cumartesi günü sprint yarışının ardından öğleden sonra gerçekleşmesi gibi görünüyor.

Ancak bu formatta, olası kazaların hafta sonunun geri kalanı üzerinde büyük bir etki yaratma riski olduğuna dair endişeler var.

Ayrıca verilen puanlara bağlı olarak ters grid fikri de değerlendiriliyor. Bu, ilk 10 sıranın ya da tüm sıralamanın tersine çevrilmesini içerebilir.

FIA'nın Sportif Danışma Komitesi şimdi sprint yarışı değişikliğinin ayrıntıları üzerinde çalışacak ve gelecek yılın başında düzenlenecek F1 Komisyonu toplantısı sırasında takımlara sunulacak.

F1 ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek yıl sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak altı pisti belirleyecek.

Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi

F1 Komisyonu ayrıca gelecek yıldan itibaren uygulanacak lastik battaniyelerinin yasaklanmasına yönelik kararından vazgeçti.

Açıklamada, "Komisyon, gelecekteki lastikler için gelişim yönünün aşırı ısınma sorunlarını azaltma ve lastiklerin yarışabilirliğini arttırma olması yönünde anlaştı. Bu nedenle 2025 yılı için lastik battaniyelerini koruma kararı alındı."

Ayrıca F1, bu yıl "Alternatif Lastik Tahsisi" çözümünü değerlendirdikten sonra 2024 yılı için yarış hafta sonunda araç başına 13 set lastiğe bağlı kalma kararı aldı.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Tyres in tyre blankets



Sürücü soğutma

Bu yıl Katar'da sürücülerin karşılaştığı zorlu koşulların ardından, kokpitteki koşulların iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Yönetmelikler 2024'ten itibaren sürücü soğutmasını artırmak üzere bir kepçe/kanal oluşturulmasına izin verecek şekilde değiştirilecek. Daha zorlu koşullar için başka seçenekler de değerlendirilecek.

Kanal/kepçe fikrinin ilk olarak bu sezon için gündeme geldiği ancak bir takımın muhalefeti nedeniyle reddedildiği de öğrenildi.

Tabandaki metalik parçaların gevşemesi halinde diğer araçlara zarar verme riskini azaltmak için de kurallarda başka değişiklikler yapılacak.

FIA, güvenliği artırmaya yönelik bir başka hamle olarak, ıslak hava koşullarında görünürlüğe yardımcı olmak üzere jant kapaklarının üzerindeki testlerini sürdürecek.

2026 araç gelişim yasağı

F1 takımları halihazırda büyük kural değişiklikleri altında tasarlanan 2026 araçları üzerinde ana hatlarıyla çalışmaya başlamış durumda. Fakat bugünkü komisyonda, artık 2026 araçları üzerinde yapılacak çalışmalara izin verilmemesi yönünde anlaşmaya varıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Komisyon, 2025 yılı başlamadan önce 2026 aracı üzerinde çalışma yapılamayacağı konusunda mutabık kaldı."