F1, 2023'teki iki yarışta farklı bir sıralama formatı deneyecek

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Formula 1, mümkün olan en iyi seans formatlarını bulmak için harekete geçmiş durumda ve arka planda tüm seçeneklere bakıyor.

Bunlardan en makul olanları seçen spor yönetimi, 2023 yılında yeni bir çözüm deneyecek gibi görünüyor.

Yeni formatta tüm sürücüler, sıralama turlarının tüm seanslarında aynı hamurdan aynı set lastiğe sahip olacak. İlk seansta sert, ikinci seansta orta ve üçüncü seansta yumuşak lastik kullanılacak.

Eğer sıralama turları yağmur altında geçerse, o zaman bu kural tabii ki kaldıracak. Sürücüler geçiş veya yağmur lastiğini kullanacaklar.

Bu formatın bu yıl iki yarışta denenmesi ve olumlu sonuç vermesi halinde 2024'te sürekli olarak kullanılması bekleniyor.

Bu formatta her sürücü 11 set lastiğe sahip olacak. Böylece F1, sürücülerin ellerindeki hamur sayısı da azalmış olacak.