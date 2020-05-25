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Formula 1 / Haberler

F1, 2023 yılında güç ünitelerini dondurmayı planlıyor

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F1, 2023 yılında güç ünitelerini dondurmayı planlıyor
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 16:11

RaceFans'ın özel haberine göre Formula 1, 2023'ten itibaren motorları tamamen dondurmayı planlıyor.

Formula 1, 2025'te getirilmesi planlanan yeni motor kuralları öncesinde üreticilerin güç ünitelerini dondurma kararı aldı. Buna göre 2023 yılında güç üniteleri dondurulacak.

RaceFans, güç ünitelerinin güncellenme sıklığı ve güç ünitesi tasarımların 2023'te tamamen dondurulması konusunda ciddi görüşmeler yapıldığını öğrendi.

Plana göre güç ünitesi üreticilerinin 2023 yılına kadar yılda sadece bir kez yeni motor, turbo ve MGU-H güncellemesi hazırlamasına izin verilecek. Sonrasında bu üniteler 2025'e kadar tamamen dondurulacaklar.

MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniğinde ise daha sıkı kısıtlamalar olacak. Takımlar, 2021'in sonuna kadar bu ünitelerin her bir tanesine yeni bir tasarım getirebilecekler. Ancak sonrasında 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan iki yıllık dönemde sadece bir yeni güncelleme getirebilecekler. Ardından bu üniteler de dondurulacak.

2023'ten 2025'e kadar motorlarda herhangi bir güncellemeye izin verilmeyecek. Eğer güvenlik kaygısı varsa değişiklik yapılabilir ancak o zaman bile FIA'nın kontrolü altında yapılması gerekecek.

FIA, 2014 yılında piyasaya sürülen mevcut V6 hibrit güç ünitesi yönetmeliklerini 2025 yılında değiştirmeyi ve yeni bir motor formülüne geçiş yapmayı düşünüyor.

Mevcut tasarımların aşamalı olarak dondurulması, güç ünitesi üreticilerinin elini rahatlatacak ve pandemi sonrası yaşanan kriz döneminde, gelişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak.

RaceFans'in bu özel haberine göre takımlar zaten bilgilendirildi ve resmi açıklama bu hafta yapılacak.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Köles István Ákos

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