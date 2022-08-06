F1, 2023 takvimini duyurmak için Ekim ayına kadar bekleyecek

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Formula 1, bu yıl 23 yarışla tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyordu ancak Rusya GP'nin iptali sonrası takvimdeki yarış sayısı 22'ye indi.

Gelecek yılki takvimde daha da fazla yarış olacak ve ilk planlar toplamda 24 yarış olması üzerine gibi görünüyor.

Yeni takvimde Las Vegas'a ek olarak Katar, Çin ve büyük ihtimalle Güney Afrika da yer alacak. Yarış sayısı böyle bir durumda 26'ya çıktığı için, Fransa ve Belçika'nın takvimden çıkacağı düşünülüyor.

Ayrıca yeni takvim Mart ayının başında başlayıp, Kasım ayının sonunda biterken, yarışlar bulundukları bölgelere göre ayrılacak.

RaceFans'e konuşan Domenicali, 24 yarışlık bir takvim hazırladıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Yeni takvimi ekim ayının başında doğrulamayı planlıyoruz."

"Yarışları dünyaya eşit olarak dağıtmak ve doğru dengeyi korumak istiyoruz."

"Tüm ihtiyaçları karşılamak amacıyla sezon Mart ayında başlayacak ve Kasım ayında sona erecek."

"Yarış organizatörlerinin takvime dahil olmaya olan talebi çok yüksek."

"Şu anda ayrıntıları tamamlamaya çalıştığımız için daha fazla bilgi veremem fakat yeni takvimde bu yıldan daha fazla, 25 yarıştan ise daha az yarış olmasını bekliyoruz."