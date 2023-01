Zehnder: "F1 2023 takvimi, oldukça pahalıya patladı"

F1, eylül 2022'de gelecek sezon için 24 yarışlık bir takvim açıkladı ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de bir Grand Prix düzenlenmeyeceği ve takvimdeki o boşluğun başka bir ülkeyle doldurulmayacağı açıklandı. Mevcut takvim, padoktaki bazı kişileri şimdiden endişelendirdi.

Beş kıtada ve 20 ülkede gerçekleşecek 2023 takviminde, Formula 1'in çevre üzerindeki etkisini azaltma taahhüdünü yerine getirmediğine dair örnekler var. Örneğin Miami yarışı, Bakü ve İtalya'daki yarışların arasına sıkıştırılmış durumda. Kanada yarışı da İspanya ve Avusturya yarışları arasında yer alıyor.

Sadece son üç yarış için bile 14.000 mil yol kat edilmesi gerekiyor.

F1, sürdürülebilir yakıt kullanımı ve 2030 yılına kadar karbon nötr olma gibi 'daha çevreci' çalışma yöntemlerini taahhüt etmiş olsa da, 2023 takviminde bu konuda bir adım atılmayacak gibi görünüyor.

Çevrenin korunmasının yanı sıra, takımlar rekabet etmenin de giderek daha pahalı olduğunu söylüyor. Enerji zammının yanı sıra hayat pahalılığındaki artış, seyahat ve konaklama gibi gerekli ihtiyaçları katlanılmaz hale getirdi.

