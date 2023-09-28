F1, 2023 sezonunda sosyal medyada geriledi

Bir sosyal istihbarat şirketi olan Buzz Radar'ın son on yıldaki sosyal medya kalıpları üzerine yaptığı analiz, 2023 sezonunun F1'in son yıllardaki etkileyici büyümesinde dramatik bir U dönüşünü nasıl tetiklediğini ortaya koymakta.

Perşembe günü yayınladığı "F1'in zirvesine ulaştık mı?" başlıklı vaka çalışmasında yer alan ifadeler, 2021'deki dramatik şampiyonluk mücadelesi ve yeni araç kurallarıyla desteklenen 2022'deki patlamanın, bir süre için F1'e olan ilginin en yüksek noktasına işaret edebileceğini öne sürdü.

Son on yılda sosyal medyada F1'i incelemek için insan analizi ve yapay zeka verilerinin bir kombinasyonunu kullanan ve 70 milyon taraftar paylaşımının analizini içeren araştırma, şampiyonanın bir süredir ilk kez ilgi anlamında düşüşe geçtiğini belirtmekte.

Verilere göre bu yılın ilk beş ayında sosyal medyada F1'den bahsedilme oranı 2022'nin aynı dönemine kıyasla %70,2 düşerken, yeni takipçi sayısı %46,29 ve erişim oranı %64,10 azaldı.

Son üç yılın Ocak-Mayıs ayları arasındaki rakamlar şu şekilde:

2021 2022 2023 Bahsedilme sayısı 3.19m 6.14m 1.83m Yeni takipçi sayısı 624.27k 911.15k 489.37k Erişim sayısı 35.63bn 61.73bn 22.16bn

Buzz Radar'ın raporunda konuyla ilgili, "2022 ve 2023 yılları arasındaki veri karşılaştırması, F1'den genel olarak bahsedilmesinde önemli düşüşlerin yanı sıra, yüksek profilli hesapların da büyüme anlamında sıkıntıya girdiğini ortaya koyuyor."

"F1 ile ilgili içeriğin çeşitli sosyal platformlardaki erişimi de bir önceki yıl gözlemlenen istikrarlı ilerlemenin tam tersine geriledi. Ancak, azalan rakamlar hikayenin sadece bir kısmı."

"2023'e ait sosyal veriler aynı zamanda F1 ile ilgili konuşmalardaki temel bir değişim hakkında da fikir verdi: sporla ilişkili olumsuz sıfatların kullanımında gözle görülür bir artış."

"Sıkıcı" ve "sinir bozucu" gibi kelimeler artık yüksek frekanslı tanımlayıcılar haline geliyor ve eskiden kullanılan "ilginç" ve "heyecan verici" gibi olumlu kelimelerin yerini alıyor." ifadeleri yer aldı.

Top three qualifiers Oscar Piastri, McLaren MCL60, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Buzz Radar'ın raporu, böyle bir düşüşün nedeninin Red Bull'un son 12 ayda iki yarış dışında tüm yarışları kazanması olduğunu da öne sürmekte.

"2016 sezonu, Liberty'nin sporu devralması, Drive to Survive ve karantina gibi tüm etkenlere rağmen 2021'e kadar hakkında en çok konuşulan sezon oldu çünkü [Nico] Rosberg ve Lewis Hamilton kıyasıya mücadele ediyordu."

"Sezon sonu ikiliyi sadece beş puan ayırdı."

"Hamilton'ın dominant olduğu 2018-2020 yılları arasında spora ilgi durgunlaştı ve 2016'dan bu yana en yakın şampiyona olan 2021 sezonunda tekrar önemli ölçüde arttı."

"2016 ve 2021 şampiyonlarının her ikisi de son yarışta belirlendi."

"2022, 2021'in sonundaki yakın rekabet sayesinde büyümeye sahne oldu, ancak şimdi bir kez daha tek bir sürücünün hakimiyetinin sonucunu görüyoruz."

"Bu durum, şampiyonluk mücadelesi yeniden yakınlaşana kadar devam edecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak 2023 için sosyal medya rakamları ideal olmaktan uzak olsa da, Buzz Radar raporu F1'in son on yılda izleyici rakamlarını artırma biçiminin son derece etkileyici olduğunu kabul ediyor.

Diğer önde gelen sporlarla karşılaştırıldığında F1, yılda sadece 23 yarış olmasına rağmen en iyiler arasında yer alıyor.

"2016 ve 2022 yılları arasında F1, bahsedilme seviyesini %80 oranında artırarak sadece Hindistan Premier Ligi (%208 artış) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin (%112 artış) gerisinde yer aldı."

"Dikkat çekici bir şekilde, F1 bunu ilk beş arasında en az etkinliğe sahip olmasına başardı."

"Büyümenin yavaşladığı tek yıl 2018 oldu ve en büyük büyüme yaklaşık 14 milyon takipçi kazandıkları 2021 yılında gerçekleşti. Bu da onları söz konusu dönemde herhangi bir büyük spor dalında en hızlı büyüyen sosyal kanallar haline getiriyor."