"F1 2023 için motor cezalarında, DRS sisteminde ve formatta değişiklik planlıyor"

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonu en unutulmaz sezon olmasa da, şimdiden bazı harika yarışlara sahne oldu. Sürücülerin birbirlerini takip etme ve geçme kabiliyetlerini geliştirdiği için bunda 2022 teknik düzenlemelerinin büyük bir etkisi vardı.

Fakat tüm yarışlar harika değildi ve Auto Motor und Sport'un haberine göre, Formula 1 tam da bu sebeple perde arkasında yarışları daha da heyecanlı hale getirmek için bazı yeni fikirler üzerinde çalışıyor.

Tartışılan değişikliklerden biri DRS kuralında değişikliğe gitmek gibi görünüyor. İtalya'da önceki yıllarla hemen hemen aynı DRS treni oluştu ve sürücüler birbirlerini geçemediler.

Halihazırda sürücülerin arka kanadı açmalarına yarışın üçüncü turunda veya yeniden başladıktan sonraki üçüncü turda izin veriliyor. F1'in bu olguyu ele almak için çeşitli fikirleri masaya yatırdığı söyleniyor.

Bunlardan ilki, DRS'nin yarış başlar başlamaz kullanılabilir hale gelmesi olacak. Buna ek olarak, hafta sonu boyunca aktivasyon noktasının değiştirilmesi olasılığı da değerlendiriliyor.

Son olarak, DRS'nin etkinleştirilebileceği belirli bir zaman aralığından bahsediliyor. Böylelikle sürücüler, bir tur içerisinde arka kanadı ne zaman açacaklarına kendileri karar verecek.

Motor değişiklikleri için ceza sistemi basitleştirilecek

Motor değişimi için verilen grid cezaları da birçok kişi için göz korkutucu. Monza'da, sıralama turlarından sonra dokuz sürücünün yarışa hangi sıralardan başlayacağına karar vermek tam dokuz saat sürdü.

F1, yeni kuralla artık kaç parçanın değiştiğine bakılmaksızın, motor değiştiren herkesin arkadan başlamasını sağlayacak ve böylelikle kuralı iyice basitleştirecek. Bu durumda yeni bir içten yanmalı motora geçen biri, tüm güç ünitesini değiştiren biriyle aynı cezayı alacak. Bunun avantajı, sıralama turlarında ceza alan kişilerle, ceza almayan kişiler arasında çekişme yaşanacak olması gibi görünüyor. Her iki grupta da yarışa kimin önde başlayacağı, sıralama turlarının sonucuna göre belli olacak.

F1 ayrıca sanal güvenlik aracından kurtulmak ve güvenlik aracının kendisini daha sık kullanmak istiyor. Çünkü sürücüler VSC sırasında daha az zaman kaybıyla pit stop yaparak kolayca avantaj elde ediyorlar. Güvenlik aracı bu açıdan yarışın keyfini daha da artıracak.

2024'te F1 sprint hafta sonlarında iki sıralama seansı

F1 bu değişikliklerin 2023'ten önce gerçekleşmesini umarken, 2024 için başka alanlara da odaklanıyor.

Sporun patronları, sprint hafta sonlarında iki sıralama seansı içeren farklı bir format istiyorlar: Cumartesi günkü sprint yarışının gridini cuma günü yapılacak sıralama turları, pazar günkü yarışın gridini ise cumartesi sabah yapılacak sıralama turları belirleyecek.

Bunun 2023'te gerçekleşmesi için teklifin F1 Komisyonuna gitmesi ve 30 oydan 28'ini alması gerekiyor. Dolayısıyla bu teklifin kısa vadede kabul edilme şansı nispeten düşük, bu nedenle F1 format değişikliği için 2024'ü bekleyecek.