F1, 2023 için lastik battaniyesi sıcaklıklarını düşürme planından vazgeçiyor

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2023'teki bu değişiklik, sürdürülebilirlik kapsamında lastik battaniye kullanımının tamamen terk edileceği 2024 yılı için planlanmıştı.

Ancak, lastik battaniyesi sıcaklığını düşürmenin pilotlar tarafından pek hoş karşılanmadığı görüldü. Bu durum, ABD ve Meksika Grand Prix'lerinde ikinci antrenman seansında gerçekleşen lastik testlerinde denenmişti.

İki kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, bu kararın birçok kazaya yol açacağını söylerken; Lando Norris de herkesin bir noktada kaza yapabileceğini belirtti.

Austin testinden sonra pilotların yorumlarına cevaben Pirelli, Meksika testi için lastiklerin battaniyeler içinde 70°C'de her zamanki gibi üç saat değil, iki saat ısıtılmasını denedi.

Pirelli bu değişikliğin, genel olarak daha az enerji kullandığını ve aynı zamanda pilotların endişelerini gidereceğini düşünüyor.

Pirelli motor sporları patronu Mario Isola Autosport/Motorsport.com'a 2024 için yaptığı açıklamada, "Analizimize göre, lastikleri iki saat boyunca 70°C'de ısıtmak, üç saat boyunca 50°C'de ısıtmaktan daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.”

"Bu battaniyeler, evdeki bir fırın gibi çok fazla enerji harcıyor."

"Battaniyeyi açtığınızda, beklenen sıcaklığa çıkıyorsunuz. Ama o seviyede kalabilmek için enerji harcanıyor." dedi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in a press conference Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Isola, pilotların F1'in lastiklerini daha kısa bir süre için daha yüksek sıcaklıkta ısıtma yaklaşımını benimseme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Isola, "Bu benim için daha mantıklı bir çözüm, daha fazla enerji tasarrufu yapmış oluyoruz."

"Şimdi, tüm verileri analiz etmemiz gerekiyor çünkü açıkçası test için elimizdeki tek gün, cuma günüydü ve verileri analiz etmek için fazla zamanımız yoktu."

"Sezon sonrası testi için lastiklerin son versiyonunu Abu Dabi'ye getireceğiz, böylece pilotlar son bileşenleri test edebilirler."

"2023 için stratejimiz, lastikleri 70°C'de iki saat ısıtmak." dedi.

Isola ayrıca Austin ve Meksika'da gerçekleştirilen lastik testlerinin gelecek yıl belirli hafta sonlarında tekrarlanabileceğini öne sürdü.

Bu tür lastik testleri, takımların doğru verileri elde etmek için araç ayarlarının yapılmasından ziyade; yalnızca Pirelli'nin ürettiği bileşiklerin nasıl çalıştığına dair veri elde etmek için faydalı.

Isola, "Bu uygulama gelecekte de devam edebilir."

"Özellikle önümüzdeki yıl 24 yarış yapacağız, ve sezonun ikinci yarısında çok fazla uzak ülkeye gidiyoruz."

"Ekip çalışanlarının çok seyahat etmeleri gibi durumlar nedeniyle ne kadar stresli olduklarını biliyoruz."

"Yani bu seçenekte, takımları lastik testi sebebiyle ekipleri 2-3 gün daha kalmaya mecbur etmiyoruz. Bunu sezonun ikinci bölümünde kullanabiliriz.” dedi.

Pirelli'nin 2024 için tüm yeni lastik yapılarını üretmesini ve ekiplerin bunu erkenden geliştirmek için tasarımlarda bazı önemli değişiklikler yapmasını beklemek mantıklı olabilir.

Ayrıca bazı mühendisler tarafından, önerilen 50°C lastik örtüsü ısıtmasının etkisi, 2023 için otomobil tasarım sürecinde çok geç ortaya çıkacağı düşünülmüştü.