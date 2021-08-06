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F1, 2022'den itibaren sprint yarış formatını "tarihi" yarışlarda kullanmayı planlıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, 2022'den itibaren sprint yarış formatını "belirli tarihi grand prix'lerde" kullanmaya odaklanacaklarını belirtti.

F1, 2022'den itibaren sprint yarış formatını "tarihi" yarışlarda kullanmayı planlıyor

Domenicali ayrıca, 2021'deki üçüncü sprint yarışı hafta sonunun Brezilya'da olacağını doğruladı. Bu yarış, Silverstone'daki ilk yarışı ve Monza'daki ikinci yarışı takip edecek. 

Brezilya'nın yeri, uzun süredir 3. sprint yarış için ayrılmış durumda ancak F1, bunu doğrulamaktan çekindi çünkü sezonun ikinci yarısında takvimin nasıl olacağı konusunda şüpheler var. Diğer pistler ise sprint yarış düzenlemeye ilgi duyduklarını söylemişlerdi. 

F1 patronu ayrıca, F1 sponsorlarından Crypto.com tarafından sunulacak yeni bir ödülün bu ay içinde açıklanacağını söyledi. 

Wall Street'in yatırımcılarıyla yaptığı konuşmada Domenicali, "İlk olarak, sprint formatı hakkında konuştuğumuzda, aklımızdaki fikir hissedarlara yeni ve farklı bir şey sunabilmekti."

"3 test yapmak istediğimizi söyledik. İlki Silverstone'da tamamlandı ve diğeri Monza'da olacak. Sonuncusu ise sezonun sonunda Brezilya'da gerçekleştirilecek."

"Bu testlerin ardından, gelecek adımımızın ne olacağına yönelik bir planımız olacak. Silverstone'daki ilk sprint yarış etkinliğinin ardından pilotlardan, taraftarlardan, medyadan aldığımız geri dönüş gerçekten olumluydu. Organizatörden de olumlu bir geri dönüş aldık. "

"Piste gelen insanlar daha cuma gününden ilk sıralama turları seansında takiptelerdi. Yani ilk etkinliğin sonucu fazlasıyla olumluydu."

"Bu güzel çünkü bu aynı zamanda dikkat çekti, televizyonlarda ilgi çekti ve partnerlerin ilgisini çekti. Bunun sayesinde mesela Crypto.com gibi sponsorları getirdik."

"Yani bu formatın finansal etkisinin de olumlu olduğunu görebildik." dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, tour the circuit in the victory lap truck after Sprint Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, tour the circuit in the victory lap truck after Sprint Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali ayrıca, her pist bu formata uymayacağından, her hafta sonu sprint yarış formatının uygulanmayacağını açıklığa kavuşturdu.

"Sezon sonunda büyük bir toplantı yapacağız. Elbette gelecek için bir planımız var ve bunu geliştiriyoruz. Bazı yorumların ardından ufak düzenlemeler yapacağız."

"Söyleyebileceğim şey şu: Şu anda ilerlediğimiz gibi gelecekte de ilerlersek, bu format her hafta sonu kullanılmayacak."

"Bellirlenmiş tarihi grand prix'ler için özel bir format tasarlamak ve ödüller eklemek için önermek istediğimiz fikirlerimiz var. Bu fikirlerimiz, halihazırda mükemmel olan F1 platformuna katkıda bulunacak."

"İlk sprint yarışın ardından çok ama çok pozitif geri dönüşler aldık ve bu sezonki 3 sprint yarış bittiğinde; ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağlayacak ve F1'e yeni bir gelecek sağlayacak yeni teklifimizi sunmaya hazırız."

Domenicali son olarak Crypto.com tarafından desteklenecek yeni ödül hakkında ise şunları söyledi: "Onlar, Belçika GP'nin öncesinde açıklanacak yeni bir ödül sunacaklar."

 

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