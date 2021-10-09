F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor

Bunun yerine mevcut sportif kural kitapçığında gerekli güncellemeler yapılarak devam edilecek.

Mevcut sportif kuralların temeli onlarca sene önce Charlie Whiting ile atıldı ve o dönemden beri üzerinde değişiklikler yapılarak genel olarak korundu.

Antrenmanlardan yarışa kadar format genel olarak korunmuş olsa da, tüm kural cümleleri günümüze tam olarak uymuyordu.

2021'den 2022'ye ertelenen yeni teknik kural döneminde, sportif kuralların tamamen yeniden günümüze uygun bir şekilde yeniden yazılması planlanıyordu. Genel fikir, yeni teknik kurallara daha uygun bir dille yazılmış sportif kuralların yazılması yönündeydi.

Bunun için FIA Tek Koltuklu Seriler Teknik Patronu Nikolaz Tombazis ile F1'in Sportif Direktörü Steve Nielsen görevlendirilmişti. Bu konuda yeni Sportif Kurallar'ın ilk versiyonu 2019 Ekim ayında FIA internet sitesinde yayınlanmıştı. En son güncelleme Nisan ayında yapıldı.

İçeriği farklı bir şekilde dile getirilse de, içeriğin çoğunluğu aynıydı. Yeni döneme ait bazı belli güncellemeler yapıldı.

Takım patronları ve FIA, 2022'ye dair detayları konuşmaya devam ediyorlar. Ancak son gelen bilgilere göre mevcut kurallarla devam edilmesinin daha iyi olacağı yönünde ortak bir fikir oluşmuş durumda.

George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Şu anda tüm takımlar ve FIA, mevcut kural kitabını çok iyi biliyorlar ve aradıkları kural maddelerini çok kısa sürede bulabiliyorlar. Bu yüzden taraflar, kısa vadede yeni kuralları ve maddeleri öğrenmekle uğraşmak istemedikleri için mevcut kural kitabını düzenleyerek kullanmak istiyorlar.

Buna ek olarak, bu sene test edilen Sprint Sıralama formatını mevcut kurallara eklemek için çok ciddi çalışma yapıldı. Değişiklik olursa, aynı çabanın 2022 Kural Kitapçığı'nda da harcanması gerekecek.

Mevcut kural kitapçığıyla devam ederek gerekli düzenlemelerin onun üzerinde yapılması konusunda önümüzdeki toplantıda anlaşmaya varılması bekleniyor.

Bu olursa, o zaman 2022 için planlanan değişikliklerin mevcut kural kitapçığında yapılması gerekecek.