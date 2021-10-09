Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı Sonraki / Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları
Formula 1 Haberler

F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1, 2022 Formula 1 sezonunda planladığı yeni Sportif Kurallar formatına geçişi ertelemeye hazırlanıyor.

F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor

Bunun yerine mevcut sportif kural kitapçığında gerekli güncellemeler yapılarak devam edilecek.

Mevcut sportif kuralların temeli onlarca sene önce Charlie Whiting ile atıldı ve o dönemden beri üzerinde değişiklikler yapılarak genel olarak korundu.

Antrenmanlardan yarışa kadar format genel olarak korunmuş olsa da, tüm kural cümleleri günümüze tam olarak uymuyordu.

2021'den 2022'ye ertelenen yeni teknik kural döneminde, sportif kuralların tamamen yeniden günümüze uygun bir şekilde yeniden yazılması planlanıyordu. Genel fikir, yeni teknik kurallara daha uygun bir dille yazılmış sportif kuralların yazılması yönündeydi.

Bunun için FIA Tek Koltuklu Seriler Teknik Patronu Nikolaz Tombazis ile F1'in Sportif Direktörü Steve Nielsen görevlendirilmişti. Bu konuda yeni Sportif Kurallar'ın ilk versiyonu 2019 Ekim ayında FIA internet sitesinde yayınlanmıştı. En son güncelleme Nisan ayında yapıldı.

İçeriği farklı bir şekilde dile getirilse de, içeriğin çoğunluğu aynıydı. Yeni döneme ait bazı belli güncellemeler yapıldı.

Takım patronları ve FIA, 2022'ye dair detayları konuşmaya devam ediyorlar. Ancak son gelen bilgilere göre mevcut kurallarla devam edilmesinin daha iyi olacağı yönünde ortak bir fikir oluşmuş durumda.

George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Şu anda tüm takımlar ve FIA, mevcut kural kitabını çok iyi biliyorlar ve aradıkları kural maddelerini çok kısa sürede bulabiliyorlar. Bu yüzden taraflar, kısa vadede yeni kuralları ve maddeleri öğrenmekle uğraşmak istemedikleri için mevcut kural kitabını düzenleyerek kullanmak istiyorlar.

Buna ek olarak, bu sene test edilen Sprint Sıralama formatını mevcut kurallara eklemek için çok ciddi çalışma yapıldı. Değişiklik olursa, aynı çabanın 2022 Kural Kitapçığı'nda da harcanması gerekecek.

Mevcut kural kitapçığıyla devam ederek gerekli düzenlemelerin onun üzerinde yapılması konusunda önümüzdeki toplantıda anlaşmaya varılması bekleniyor. 

Bu olursa, o zaman 2022 için planlanan değişikliklerin mevcut kural kitapçığında yapılması gerekecek.

paylaşım
yorumlar
Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

Önceki haber

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

Sonraki haber

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

37 dk
2
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

5 g
3
Formula 1

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

1 s
4
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
5
Formula 1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

3 s
Son Haberler
Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
F1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

37dk
Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı
F1

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

1 s
Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları
F1

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları

1 s
F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor
F1

F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor

2 s
Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
F1

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

2 s
Son Videolar
Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
5 s

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Pirelli, Türkiye GP lastik seçimlerinin agresif olmasından endişeli Türkiye GP
Formula 1

Pirelli, Türkiye GP lastik seçimlerinin agresif olmasından endişeli

F1 sürücüleri, prototip eldivenleri Türkiye'de deneyecek Türkiye GP
Formula 1

F1 sürücüleri, prototip eldivenleri Türkiye'de deneyecek

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Son Haberler

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları

F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1

F1, 2022'de Sportif Kural Kitapçığında planladığı değişikliği ertelemeye hazırlanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.