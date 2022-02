F1, 2022’de üç sprint yarışı için uzlaşma planı sunuyor.

Geçen yıl başarılı geçen üç sprint yarışı denemesinin ardından F1’ in sahipleri Liberty Media, teklifleri genişletmeyi ve 2022’de cumartesi sıralama yarışlarını altı Grand Prix için düzenlemeyi planlamıştı.

Bunlar sezon açılışında Bahreyn, ardından Imola, Kanada, Avusturya, Hollanda ve Brezilya’da olacak şekilde planlanmıştı.

Ancak sprint yarış hakkındaki tartışmalar, büyük takımların teklif edilen finansman konusundaki direnişiyle karşılaşınca, kış aylarında çıkmaza girdi.

F1 ekstra sprint yarışlar için ilk beş etkinlikte 500.000 dolar bunun ilerisinde düzenlenecek etkinlikler için ek 150.000 dolar ödenek paketi teklif etmişti.

Altı sprint yarışından oluşan ilk planda bu teklif her takım için fazladan 2,65 milyon dolar anlamına geliyordu.

Bununla birlikte, 2021’den farklı olarak, geçen yıldan elde edilen göstergelere göre çarpışma hasarları için maliyet üst sınırından fazla bir ödenek sağlanmasına gerçekten gerek duyulmamasıydı.

Takımların geneli Liberty’den gelen tekliften memnun olsa da, F1’in büyük ekipleri bu teklife karşıydı ve bunun yerine bütçe üst sınırının sprint yarışlarının tüm maliyetlerini karşılayacak şekilde arttırılmasını istediler.

Hatta bir takımın maliyet üst sınırının 5 milyon dolara kadar yükseltilmesi için baskı yaptığı ortaya çıkması McLaren CEO’su Zak Brown tarafından eleştirildi.

Brown geçtiğimiz günlerde, “Özellikle bir takım, 5 milyon dolarlık bir bütçe üst sınırı artışı talep etti bu çok saçma ve arkasında hiçbir mantıklı gerekçe yok” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20, at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images