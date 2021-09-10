F1, 2022'de Sprint yarışlarını sıralamadan ayırmayı değerlendiriyor

Bu hafta sonu düzenlenecek ikinci Sprint sıralama formatı öncesinde F1'in patronları, Silverstone'da düzenlenen ilk etkinlikten memnun kalmışlardı.

Taraftarlar, pilotlar ve takımlar ilk Sprint Sıralama hafta sonunun ardından bazı şikayetlerde bulunsa da genel hava olumluydu. İtalya'daki ikinci Sprint Sıralama formatı öncesinde gelen ilk bilgiler, Sprint yarışının gelecek sene de düzenlenmesi ancak bunun sıralamaları belirleyen bir yarıştan ziyade Cumartesi günleri ayrı bir yarış olarak düzenlenmesinin değerlendirildiği yönünde.

Şu anda bu format içerisinde sıralama seansı cuma günü gerçekleştiriliyor ve o seans, cumartesi günü gerçekleştirilecek 100 km'lik Sprint sıralama yarışının gridini belirliyor. Sprint Sıralama yarışının sonucu ise pazar günkü ana yarışın gridini belirliyor.

Cumartesi günkü yarışta kötü sonuç alınmasının pazar günkü ana yarış için umutları söndürme ihtimali nedeniyle F1 yönetimi, formatta değişiklik yapmayı değerlendirmeye başladı.

İlk gelen bilgiler, cuma günü düzenlenecek sıralamanın hem Sprint yarışının hem de ana yarışın sıralamasını belirleyebileceği şeklinde.

Bu şekilde olursa Sprint yarışı sonrasında şu an olduğu gibi 3-2-1 şeklinde puan vermek yerine daha fazla pilota puan verilebilir. Bu sayede format, Monako gibi sistemin pek uygun olmadığı yarışlarda da uygulanabilir.

Ross Brawn, 2022'de minik düzenlemeleri düşünmekten ziyade öncelikle sprint yarışlarının ayrı bir etkinlik olarak yapılıp yapılmayacağına karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Esas sorun muhtemelen, bu konuda başka bir adım atıp atmayacağımız ve ayrı bir etkinlik olarak düzenleyip düzenlemeyeceğimiz üzerine olacak."

"Bu durumda verilen puanlara bakmak ve start gridini nasıl belirleyeceğimize bakmak zorunda olacağız. Yani sadece cuma günü yapılan yeterli olacak mı?"

"Bildiğiniz gibi Perez Silverstone'da Sprint yarışında geri düştü ve pazar günkü yarış bu nedeniyle olumsuz etkilendi. Bu yüzden hem cumartesi, hem de pazar günkü yarışların gridini cuma günü mü belirlemeliyiz?"

"Yapabileceğimiz bazı şeyler ve bazı yollar var. Şu anda bunların üzerinde çalışıyoruz. Bazı fikirlerimiz var ve bunları FIA'ya ve takımlara sunacağız. Sonrasında neler olacağına bakacağız." dedi.

Brawn, pilotların Britanya GP hafta sonunda verdikleri geri bildirimin cesaret verici olduğunu ve onlardan bazılarının Sprint yarışını sıralamalardan ayırma önerisinde bulunduğunu söyledi.

Brawn, "Silverstone'dan sonra pilotlarla konuştuk ve onlar genel olarak olumluydu ve yapıcı yorumlar yaptılar."

"Onlardan bazıları pole pozisyonuyla ilgili sorunu dile getirdiler. Sıralama ve ardından yarış ile sıralı bir etkinlik olmaktansa, belki de etkinliğin daha bağımsız olması sorununu gündeme getirdiler." dedi.

F1, Monza ve Brezilya'da düzenlenecek etkinliklerin ardından 2022 için kesin kararını verecek.

Brawn, gelecek sene için kesin olan tek şeyin bu format düzenlenecekse, düzenlendiği yarışlarda ya sıralama yarışı ya da bağımsız bir yarış olarak düzenleneceğini belirtti. Yani bir yarışta sıralama, diğer yarışta bağımsız şeklinde olmayacak.

Brawn, "Karışık olacağını düşünmüyorum. İşleri çeşitlendirmeye başlarsak, taraftarlar için biraz karışık olabilir. Bu yüzden tek bir format olacağını düşünüyorum." dedi.

Kutlamada değişiklikler

Mevcut sprint sıralama formatının artılarını ve eksilerini düzgün bir şekilde anlayabilmek için F1, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde değişiklikleri reddetti.

Ancak Sprint yarışından sonraki kutlamalarda değişiklik olacak gibi görünüyor.

Sprint yarışından sonra tır üzerinde galibiyet turu attırmak yerine bu sefer gridde kutlama yapılması bekleniyor.

Brawn, "Ana yarışla sprint yarışı arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz."

"Yarış, büyük etkinlik ancak eğlenceli, alakalı ve saygılı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu yüzden düzenleme yapacağız ve mevcut versiyonu biraz kırpacağız."

"Grid biraz sessizdi. Takip etmemiz gereken COVID protokolleri olduğu için kolay olmuyor ancak yapılabilecek şeyler var."

"Sahne arkasında, cuma akşamı kapalı park olduğu için bu biraz zaman alıyor. Geliştirmemiz gereken bazı operasyonla alakalı şeyler var." dedi.