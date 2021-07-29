F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak

Formula 1, 2021'de araçtaki birçok parçanın dondurulmuş olması nedeniyle harcamaları düşürmek için sezon öncesi testleri sadece 3 gün ile kısıtlamış ve bu testleri, Bahreyn'de gerçekleştirmişti.

Ancak 2022'de tamamen yeni araçlar geliyor ve takımlar doğal olarak daha fazla test talep ediyorlar. Bazı takımlar, 8 günlük test istese de sonunda 3 günlük 2 test seansı yapılması konusunda orta yol bulundu.

Takımlar aynı zamanda parçaların kolay bir şekilde taşınması ve personelin kolay bir şekilde ulaşım sağlaması için testlerin Barselona'da yapılmasını istediler. Ancak Formula 1, muhtemelen 20 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde aynı pistte test yapılmasını istiyor.

Yapılan görüşmelerin ardından bu konuda da orta yol bulundu. Yeni plana göre Barselona 23-25 Şubat tarihleri arasında yeni sezon öncesinde ilk test haftasına ev sahipliği yapacak. Arada takımların bu testlerden öğrendiği bilgileri kullanmaları için iki haftalık boşluk bırakılacak ve ardından takımlar Orta Doğu'ya gönderilecek.

Ancak takımlar, F1 personelinin yoğun geçmesi beklenen yeni sezonun hemen öncesinde çalışmaması yani dinlenmesi için tarihlerde değişiklik istiyor olabilir.

Mevcut plana göre Bahreyn'deki testlerin, yarıştan tam olarak bir hafta önce 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak testler o tarihte olursa F1 personeli ülkeye çok erken gelip, yarışı da bekleyeceği için Bahreyn'den çok geç ayrılmış olacak.

Plan şu an için taslak olsa da takımların planı onaylaması bekleniyor. Testlerin Avrupa dışında yapılabilmesi için takımların çoğunluğunun onaylaması ve FIA'nın destek vermesi yeterli oluyor.

Planın bu şekilde gerçekleşebilmesi için 2022 Sportif Kuralları'nda da değişiklik yapılması gerekiyor çünkü kuralların mevcut haliyle testler ile ilk yarış arasında en az 10 gün boşluk bırakılması gerekiyor.

Bu değişiklik muhtemelen önümüzdeki ay takım patronlarıyla gerçekleştirilecek 2022 kuralları toplantısında tartışılacak. O toplantıda kurallarda son detaylara odaklanılacak.

Film çekimleri 100 km'yi aşabilir ve yarış lastikleri kullanılabilir

Bunların dışında sezon içerisinde gerçekleştirilen reklam çekimi kapsamında sürüşlerin 100 km'yi aşması ve 2022 sezonu öncesinde, bu sürüşlerde demo lastikleri yerine gerçek yarış lastiklerinin kullanılması da gündemde.

F1'in Sportif Patronu Ross Brawn, bu sürüşlerin adını değiştirerek Shakedown adını vermek istiyor. Takımlar böylece, ilk toplu test seansı öncesinde genel kontrol için Shakedown adı altında yeni araçlarını piste çıkarabilecekler.

Ancak bu değişikliğe Pirelli'nin de onay vermesi gerekebilir çünkü takımlar aynı gün, farklı pistlerde Shakedown sürüşü gerçekleştirmek isteyebilir.

Ayrıca Brawn, bugün takım patronlarıyla yapılan toplantıya da katıldı ve bu toplantıda, Britanya GP hafta sonunda ilk kez test edilen sprint yarışı da değerlendirildi.

Taraflar, Monza'da gerçekleştirilecek 2. sprint hafta sonu öncesinde formatta ya da kurallarda bir değişiklik yapılmaması konusunda karara vardılar.