F1, 2022'de altı yarışta sprint sıralama yarışı formatını kullanmaya hazırlanıyor

Formula 1 bu yıl üç yarış hafta sonunda sprint sıralama yarışı formatını kullanma kararı almıştı ve bu format ilk önce Silverstone'da, sonra da Monza'da kullanıldı. Son olarak da Brezilya'da kullanılacak.

Formatta, cuma günü 1. antrenman seansı yapılıyor ve ardından, akşam saatlerine doğru sıralama turları gerçekleştiriliyor. Cumartesi sabah 2. antrenman seansı yapılırken, yine akşam saatlerine doğru, gridin sıralama turları sonucuna göre belirlendiği 100 kilometrelik kısa bir yarış gerçekleştiriliyor. Bu yarışın sonucu da pazar günkü yarışın gridini belirliyor.

Bu formatla ilgili taraftarların kafasında şüpheler var ve özellikle Monza'daki deneme övgüden çok eleştiri aldı. Ancak F1, sprint sıralama yarışı formatına sadık kalmakta kararlı.

RaceFans'a göre F1, 2022 sezonunda yapılacak 23 yarışın altısında sprint sıralama yarışı formatını kullanacak. Çarşamba günü Londra'da gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında kabul edilen bu teklifin ve diğer ayrıntıların, cuma günü yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanması bekleniyor. Şimdilik bu altı yarışın hangileri olacağı belirsiz.

F1 Komisyonu tarafından onaylanan diğer değişiklikler arasında, F1'in geleneksel dört günlük hafta sonu formatını "üçe" indirilmesi de yer aldı. Şu anda perşembe günü tüm pilotlar basın karşısına geçiyor ve bu yüzden dört günlük bir maraton ortaya çıkıyor. Gelecek yıl bu durum değişecek.

Öte yandan RaceFans'e göre yeni takvim de komisyonda konuşuldu. İtalya'nın Imola pisti, yeni takvimde Çin'in yerini alacak. Fakat Çin, takvimden tamamen çıkmayacak ve bunun yerine, bir yarışın takvimden çıkması halinde "yedek yarış" olarak kalacak.

Mechanics at work on the grid prior to the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images