F1, 2022 yılı ile birlikte Monako GP formatını üç güne indirecek

Monako, geçmişten bu yana yarış hafta sonu formatını üç gün yerine dört güne yayıyordu ve cuma günü F1 padoku için bir dinlenme günü olurken, 1. ve 2. antrenman seansları perşembe günü gerçekleştiriliyordu.

Fakat Formula 1 yönetimi, Monako GP hafta sonunda artık geleneksel üç günlük formata dönecek.

Böylelikle cuma günü 1. ve 2. antrenman seansı yapılırken, sonrasında cumartesi ve pazar diğer seanslar yapılacak. Mayıs ayına Miami GP'nin eklenmesi nedeniyle İspanya ve Monako'nun arka arkaya yapılacağı tahmin ediliyor.

Dört günlük format genellikle tercih edilen seçenek olsa da, üç günlük formatın lojistik anlamda baskıları hafifleteceği düşünülüyor.

F1 patronu Domenicali, CNN ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Monaco aralıksız üç gün şeklinde yapılacak."

“Yani Perşembe boşluk cumartesi, pazar yerine cuma, cumartesi ve pazar şeklinde olacak. Evet, gelecek yıl bu değişikliği yapacağız."

F1, yeni takvimi ekim ayı ortasında açıklamayı planlıyor ve takvimin, bir sonraki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında kesinleşmesi bekleniyor.

Domenicali, gelecek yıl için hedeflerinin 23 yarış düzenlemek olduğunu dile getirdi. Aslında bu yıl da 23 yarış planlanıyordu fakat pandemi sebebiyle bu sayı 22'ye indi.

Domenicali, "Planımız 23 yarış yapmak olacak."

"Takvimi 15 Ekim'deki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında açıklayacağız. Temel amaç, sezonu bu yıl bitirdiğimizden daha erken tamamlamak olacak." dedi.

Formula 1'in bu yıl 21 Kasım tarihine hangi yarışı ekleyeceği belirsizliğini koruyor. Buraya Orta Doğu'dan bir yarış eklenmesi bekleniyor ve resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılacağı düşünülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images