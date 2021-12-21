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F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2022 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarihli
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|Açıklanacak
|McLaren
|Mercedes
|-
|-
|-
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|Red Bull
|-
|-
|-
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|Ferrari
|-
|-
|-
|Açıklanacak
|Red Bull
|Red Bull
|-
|-
|-
|Açıklanacak
|Mercedes
|Mercedes
|
-
|-
|Açıklanacak
|Alpine
|Renault
|
-
|-
|-
|Açıklanacak
|Aston Martin
|Mercedes
|
-
|-
|-
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|-
|-
|-
|Açıklanacak
|Williams
|Mercedes
|
-
|-
|-
|Açıklanacak
|Ferrari
|Ferrari
|
-
|-
|-
Bilgi:
- Not: Lansman hakkında bilgiler geldikçe tablo güncellenecek.
2022 Formula 1 test tarihleri:
|Tarih
|Pist
|23 - 25 Şubat
|
Barselona
|11 - 13 Mart
|Bahreyn
Bilgi:
- Formula 1, yeni sezonla birlikte test sayısını altı güne çıkardı.
- İlk test İspanya'da, ikinci test ise Bahreyn GP öncesi Sakhir'de yapılacak.
2022 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|20 Mart 2022
|Bahreyn
|Sakhir
|27 Mart 2022
|Suudi Arabistan
|Cidde
|10 Nisan 2022
|Avustralya
|Melbourne
|24 Nisan 2022
|Emilia Romagna
|Imola
|8 Mayıs 2022
|Miami
|Miami
|22 Mayıs 2022
|İspanya
|Barselona
|29 Mayıs 2022
|Monako
|Monte Carlo
|12 Haziran 2022
|Azerbaycan
|Bakü
|19 Haziran 2022
|Kanada
|Montreal
|3 Temmuz 2022
|Britanya
|Silverstone
|10 Temmuz 2022
|Avusturya
|Spielberg
|24 Temmuz 2022
|Fransa
|Paul Ricard
|31 Temmuz 2022
|Macaristan
|Budapeşte
|28 Ağustos 2022
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|4 Eylül 2022
|Hollanda
|Zandvoort
|11 Eylül 2022
|İtalya
|Monza
|25 Eylül 2022
|Rusya
|Sochi
|2 Ekim 2022
|Singapur
|Marina Bay
|9 Ekim 2022
|Japonya
|Suzuka
|23 Ekim 2022
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|30 Ekim 2022
|Meksika
|Meksika
|13 Kasım 2022
|Brezilya
|Sao Paulo
|20 Kasım 2022
|Abu Dhabi
|Yas Marina
Neler yeni:
- F1, 23 yarışla tüm zamanların en uzun takvimine sahip olacak.
- Tarihteki ilk Miami Grand Prix'si Miami'de yapılacak.
- Monako Grand Prix'si hafta sonu formatı üç güne düşürüldü. Artık 1. ve 2. antrenman cuma günü yapılacak.
- Pandemi döneminde yapılmayan Avustralya, Kanada, Singapur ve Japonya takvime geri döndü.
- Çin GP yeni takvimde de yer almazken, yerini Imola aldı.
2022 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:
|No
|Pilot
|Takım
|Motor
|#1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|#11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|#44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|#63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|#16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|#55
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|#3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|#4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|#14
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|#31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|#10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|#22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|#5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|#18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|#6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|#23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|#22
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|#77
| Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|#9
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|#47
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
Neler yeni?
- Gelecek yıl 10 takımın tamamı yine gridde olacak. Fakat Honda, F1'den çekildiği için projeyi Red Bull'a ait Red Bull Powertrains alacak.
- Max Verstappen, 2021 sezonunda şampiyon olduğu için #1 ile yarışacak ve 2014'ten sonra ilk kez bir isim #1 ile yarışacak.
- Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini George Russell alırken, Fin pilot da Alfa Romeo'ya geçecek.
- Alfa Romeo, Kimi Raikkonen'in emekliliği ve Antonio Giovinazzi ile yola devam etmeme kararının ardından Bottas ve Guanyu Zhou ile anlaştı.
- Alex Albon, Williams'ta George Russell'dan boşalan yere geçti.
- Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin ve Haas aynı sürücülerle yola devam ediyor.
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F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
paylaşım
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