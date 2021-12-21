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Formula 1 Haberler

F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 Formula 1 sezonunda yarışacak takımları ve pilotları, yarışlara ev sahipliği yapacak yarışları ve test takvimini sizler için hazırladık.

F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
Açıklanacak Birleşik Krallık McLaren Mercedes - - -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri Red Bull - - -
Açıklanacak İsviçre Alfa Romeo Ferrari - - -
Açıklanacak Avusturya Red Bull Red Bull - - -
Açıklanacak Almanya Mercedes Mercedes

-

 -  
Açıklanacak Fransa Alpine Renault

-

 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes

-

 - -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari - - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Williams Mercedes

-

 - -
Açıklanacak İtalya Ferrari Ferrari

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Bilgi:

  • Not: Lansman hakkında bilgiler geldikçe tablo güncellenecek.

2022 Formula 1 test tarihleri:

Tarih Pist
23 - 25 Şubat

ispanya  Barselona
11 - 13 Mart Bahreyn  Bahreyn

Bilgi:

  • Formula 1, yeni sezonla birlikte test sayısını altı güne çıkardı.
  • İlk test İspanya'da, ikinci test ise Bahreyn GP öncesi Sakhir'de yapılacak.

2022 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
20 Mart 2022 Bahreyn Bahreyn Sakhir
27 Mart 2022 Suudi Arabistan Suudi Arabistan Cidde
10 Nisan 2022 Avustralya Avustralya Melbourne
24 Nisan 2022 İtalya Emilia Romagna Imola
8 Mayıs 2022 Amerika Birleşik Devletleri Miami Miami
22 Mayıs 2022 ispanya İspanya Barselona
29 Mayıs 2022 Monako Monako Monte Carlo
12 Haziran 2022 Azerbaycan Azerbaycan Bakü
19 Haziran 2022 Kanada Kanada Montreal
3 Temmuz 2022 Birleşik Krallık Britanya Silverstone
10 Temmuz 2022 Avusturya Avusturya Spielberg
24 Temmuz 2022 Fransa Fransa Paul Ricard
31 Temmuz 2022 Macaristan Macaristan Budapeşte
28 Ağustos 2022 Belçika Belçika Spa-Francorchamps
4 Eylül 2022 Hollanda Hollanda Zandvoort
11 Eylül 2022 İtalya İtalya Monza
25 Eylül 2022 Rusya Federasyonu Rusya Sochi
2 Ekim 2022 Singapur Singapur Marina Bay
9 Ekim 2022 Japonya Japonya Suzuka
23 Ekim 2022 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Austin
30 Ekim 2022 Meksika Meksika Meksika
13 Kasım 2022 Brezilya Brezilya Sao Paulo
20 Kasım 2022 Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Yas Marina

Neler yeni:

  • F1, 23 yarışla tüm zamanların en uzun takvimine sahip olacak.
  • Tarihteki ilk Miami Grand Prix'si Miami'de yapılacak.
  • Monako Grand Prix'si hafta sonu formatı üç güne düşürüldü. Artık 1. ve 2. antrenman cuma günü yapılacak.
  • Pandemi döneminde yapılmayan Avustralya, Kanada, Singapur ve Japonya takvime geri döndü.
  • Çin GP yeni takvimde de yer almazken, yerini Imola aldı.

2022 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:

No Pilot Takım Motor
#1  Max Verstappen Red Bull Red Bull
#11  Sergio Perez Red Bull Red Bull
#44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
#63  George Russell  Mercedes Mercedes
#16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari
#55  Carlos Sainz Ferrari Ferrari
#3  Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
#4  Lando Norris McLaren Mercedes
#14 ispanya Fernando Alonso Alpine Renault
#31  Esteban Ocon Alpine Renault
#10  Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull
#22 Japonya Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull
#5  Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes
#18  Lance Stroll Aston Martin Mercedes
#6  Nicholas Latifi Williams Mercedes
#23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes
#22 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari
#77  Valtteri Bottas
 Alfa Romeo Ferrari
#9  Nikita Mazepin Haas Ferrari
#47  Mick Schumacher Haas Ferrari

Neler yeni?

  • Gelecek yıl 10 takımın tamamı yine gridde olacak. Fakat Honda, F1'den çekildiği için projeyi Red Bull'a ait Red Bull Powertrains alacak.
  • Max Verstappen, 2021 sezonunda şampiyon olduğu için #1 ile yarışacak ve 2014'ten sonra ilk kez bir isim #1 ile yarışacak.
  • Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini George Russell alırken, Fin pilot da Alfa Romeo'ya geçecek.
  • Alfa Romeo, Kimi Raikkonen'in emekliliği ve Antonio Giovinazzi ile yola devam etmeme kararının ardından Bottas ve Guanyu Zhou ile anlaştı.
  • Alex Albon, Williams'ta George Russell'dan boşalan yere geçti.
  • Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin ve Haas aynı sürücülerle yola devam ediyor.
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